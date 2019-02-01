Виртуальный знакомый запер девушку в ее квартире и скрылся с ноутбуком

Обещать — не значит жениться

Виртуальные знакомства могут принести разочарование не только в любви, но и во всем человечестве. Настоящий полковник, как в песне, обернется уголовником, а галантный ухажер — банальным грабителем.

Жительница Чебоксар почти три месяца переписывалась с неким Евгением, и по возвращении его в родной город отправилась с ним на свидание. Из гостиницы пара плавно переместилась в «невестино» гнездышко, где продолжала отмечать знакомство.

«Виртуальный принц» так быстро освоился в квартире своей подружки по переписке, что по-свойски забрал ее связку ключей, обещая вернуться и жениться. Но женщина быстро поняла, что на это вряд ли стоит надеяться, так как обнаружила, что, уходя, гость забрал ее ноутбук стоимостью около 30 тыс. рублей, да еще и запер после себя дверь на ключ. Пришлось хозяйке вызвать на помощь свою родительницу, которая и обратилась в полицию.

Телефонные звонки потерпевшей «жиголо» игнорировал, но встретиться с ней ему все-таки пришлось — в кабинете следователя отдела полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары. Только там доверчивая особа узнала, что Интернет свел ее с ранее неоднократно судимым уроженцем Шумерли, у которого, кстати, есть постоянная спутница жизни и ребенок.

Как сообщила лейтенант юстиции Анастасия Лобановская, расследовавшая уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину, похищенный ноутбук оперативники изъяли у знакомого подозреваемого, который приобрел устройство за 10 тыс.рублей. Воришка заверил товарища, что купил ноутбук в ломбарде. Материалы по обвинению законченного «романтика с большой дороги» рассматриваются в суде.