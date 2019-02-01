В Чувашии принят указ об укреплении здоровья и безопасности детей

Глава республики подписал Указ «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей». Комментируя документ на правительственной планерке, Михаил Игнатьев отметил, что он направлен на обучение плаванию учащихся младшего школьного возраста, не имеющих медицинских противопоказаний. Ежегодно на бесплатной основе планируется охватить этим обучением более 14 тыс. детей. Обучение становится одним из основных направлений деятельности по формированию здорового образа жизни у детей.

Актуальность данной меры продиктована и заботой об их безопасности, подчеркнул Глава республики. Редкое лето обходится без гибели ребятишек на воде. Запретить совсем купаться невозможно, но надо сделать максимально доступными бассейны, где следует учить ребят плаванию. Занятия планируется проводить на базе 60 плавательных бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных и образовательных организаций, с медицинскими пунктами, оснащенными необходимым медицинским оборудованием. На это выделяется 17,97 млн рублей. Кроме того, будет обучено около 60 инструкторов по спорту. Всего же на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 18,9 млн рублей.

Сегодня в республике насчитывается 82 плавательных бассейна. В настоящее время ведется строительство 25-метрового плавательного бассейна при Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова. В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», в 2021 году предусмотрено строительство плавательного бассейна в Аликовском районе.

Министр здравоохранения Владимир Викторов подчеркнул несомненное позитивное влияние культивирования плавания на здоровье школьников. В том числе на психическо-нервное развитие, что в итоге положительно скажется на снижении общей заболеваемости. Указ многогранный, он предполагает также профилактику безнадзорности детей. В летальной статистике гибель на воде стоит на третьем месте.

Михаил Игнатьев дал высокую оценку межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашии, спектакль которого «Мой дедушка был вишней» стал победителем среди молодежных театров ПФО.

Обильный снегопад в выходные дни проверил на прочность дорожников республики. По докладу вице-премьера – министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Николаева, на поддержании автомагистралей в нужном состоянии занято 278 единиц разной техники. Используются противогололедные материалы. Особое внимание уделяется обеспечению доступности республиканских трасс к федеральным. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. Серьезных аварий в эти дни не произошло. Ситуация на дорогах должна контролироваться в заданном строгом режиме – как в части их состояния, так и безопасности движения, нацелил Глава республики.

Об обеспечении жильем отдельных социальных групп населения рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко. В 2019 году на эти цели выделено 2,1 млрд рублей, 4,7 тыс. семей должны улучшить свои жилищные условия. Это молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также дети-сироты, инвалиды. Финансирование отдельных групп заметно увеличилось. В частности, на обеспечение квартирами сирот в 2019 году предусмотрено более 236 млн рублей вместо 110,7 млн в 2018 году.

При этом, однако, некоторые получатели таких квартир при поддержке ушлых адвокатов умудряются каким-то образом получить «сиротское» жилье еще и в других регионах…

На жилье для многодетных семей выделено 100 млн рублей. Михаил Игнатьев обратил особое внимание на выполнение обязательств перед ветеранами ВОВ, которые в 2020 году вместе со всеми будут праздновать 75-летие Победы.

Министр культуры, по делам национальностей и архивному делу Константин Яковлев доложил об итогах XXIX Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова.