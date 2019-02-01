Бульвар вдоль Волги и школьники против ЭВМ

История республики на страницах «СЧ»

40 лет назад — 25 ноября 1979 года

На высоком волжском берегу идет сооружение монумента героям Великой Отечественной войны: Родины-матери, указывающей рукой на запад, откуда пришел враг, и коленопреклоненного воина. Авторы проекта — скульптор Александр Щербаков и архитектор Григорий Захаров из Москвы.

«Для памятника выбрано удачное место, одна из самых высоких рельефных точек Чебоксар. Он будет хорошо виден с пароходов на Волге, из различных мест в городе. В вечернее время монумент озарит подсветка, прилегающую территорию осветят торшеры. <…>

Отливка скульптурной композиции была осуществлена на ленинградском заводе «Монументскульптура». Композиция будет устанавливаться на холм частями. Все они уже доставлены в Чебоксары.

В. Иванский».

На снимке: гранитчики И. Алешин (бригадир), Н. Хватов, В. Григорьев, бульдозерист из управления механизации объединения «Чувашремстрой» Г. Никифоров.

Фото Б. Иванова

27 ноября 1979 года

Читатели А. Яковлев и П.Иванов интересуются будущим набережной Волги в районе строящегося монумента, о котором газета писала парой дней ранее. Им ответил главный архитектор Чебоксар Н. Краснов.

«Проектом планировки двух городов Чебоксары и Новочебоксарск набережная реки Волги, начиная от северо-западного района города Чебоксар до г. Новочебоксарска, предусмотрена как зеленая зона с парками и бульварами. В настоящее время детальных разработок по этой зоне пока еще нет. Детальная планировка застройки и зеленой зоны набережной будет производиться по завершении инженерной защиты берегов реки Волги».

30 лет назад — 25 ноября 1989 года

В городе Мариинский Посад немало частных домов образцового порядка. В доме номер 52 по улице Салтыкова-Щедрина проживает Леонтий Васильевич Трофимов — страстный любитель оформления фасадов домов, художественной резьбы по дереву. В свободное время он в своей мастерской готовит различные образцы. А затем оформляет фронтоны и карнизы зданий. На снимке: дом Трофимова.

Фото К. Прокопьева

30 ноября 1989 года

22 октября 1989 года чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров провел матч с компьютерной программой «Мыслитель» и победил со счетом 2:0. Простые любители шахмат тоже не против сразиться с компьютером.

«Возможно ли это? Вполне. Такой матч недавно состоялся в шахматном классе в чебоксарской школе № 38. Против машин играли ученики второго класса, а операторами были старшеклассники, активисты школьного шахматного клуба. Конечно, ЭВМ, что действуют в той школе, еще далеко до гроссмейстерского потолка. Однако играют они на уровне третьего разряда. Так что силы — примерно равные.

В. Соловьев».

На снимке: в компьютерном шахматном классе. Фото Б. Иванова

20 лет назад — 26 ноября 1999 года

В Буинском районе Татарстана, в местечке Тăхăръял,, сыграли необычную свадьбу.

«Два брата из Чувашских Кищак, похожие между собой как две капли воды, женились на двух сестрах, копиях друг друга, из Раково.

Но не только поэтому свадьба стала поистине народным гуляньем. Земляки радовались за родителей счастливых молодых, а особенно за отца и мать женихов. Братьев, как и еще троих детей, супруги Емельяновы взяли десять лет назад на воспитание из Альметьевского детского дома. Было и своих трое, уже почти взрослых, но, педагоги по профессии, они решили, что еще пятеро лишними в доме не будут. Причем усыновленные и удочеренные дети были разных национальностей».