Пенсионная среда

Пенсия работающим и так корректируется

Мне 65 лет, но еще работаю. На пенсию выходила по первому списку — работала на шахте. Если я сейчас пойду на так называемый заслуженный отдых, произведут ли мне перерасчет пенсии по стажу — ведь он увеличивается на целых 20 лет?

Нина Захаровна, Чебоксары

Увы, нет. Действующим пенсионным законодательством никакие специальные доплаты пенсионерам, имеющим многолетний трудовой стаж, не предусмотрены. Как поясняют в республиканском отделении Пенсионного фонда, на размер страховой пенсии влияет трудовой стаж до 01.01.2002. Периоды трудовой деятельности после указанной даты влияют на размер пенсии не напрямую, а опосредованно через учет страховых взносов, отчисляемых работодателем в ПФР.

Так, работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, она пересчитывается ежегодно. Это так называемый августовский перерасчет по страховым взносам, которые за них начислил работодатель в прошлом году. А когда они оставят работу, им проиндексируют пенсию на проценты пропущенных ежегодных февральских индексаций.

Страховая не наследуется

Читал в газете, что пенсию можно оставить в наследство. А если нет родственников, куда пойдут мои пенсионные коэффициенты?

Виктор В., Чебоксары

К сожалению, страховая пенсия никак не наследуется. Унаследовать можно лишь пенсионные накопления в системе накопительной пенсии. И, поясняют в республиканском отделении ПФР, только в том случае, если пенсионер еще не начал получать накопительную пенсию.

Новые правила предлагают лучший вариант выплат

Женщинам, родившим двоих детей в советское время, повышают пенсии. Но почему это касается только тех, кто вышел на пенсию не позже 2015 года?

Зинаида Архипова, Чебоксарский район

Как рассказали в Отделении ПФР по Чувашии, до 2015 года пенсия рассчитывалась, исходя из 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», где предусмотрена возможность учета периода уходов за детьми по новым правилам — путем начисления коэффициентов (баллов).

Так, в случае осуществления ухода одним из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет коэффициент за полный календарный год составит 1,8; за вторым ребенком — 3,6; за третьим или четвертым ребенком — 5,4. При назначении пенсии с 2015 года расчет производится по более выгодному варианту учета времени ухода за детьми.

До 2015 года эти периоды учитывались только в трудовом стаже женщины без исчисления пенсионных коэффициентов. Поэтому и было решено пересчитать пенсии матерям, вышедшим на пенсию до 2015 года, если такой расчет увеличит размер выплаты.

Независимо от факта совместного проживания

Муж-пенсионер умер в сентябре нынешнего года. У нас есть двенадцатилетний сын. С мужем мы были в разводе, но в последние годы проживали вместе. Пенсию за сентябрь он не успел получить. Кто имеет право на получение этой пенсии?

Ольга Владиславовна, Цивильск

Сумма пенсии, причитающаяся получателю пенсии и не полученная им в месяце его смерти, выплачивается мужу (жене), детям, отцу (матери), братьям, сестрам, внукам, бабушкам, дедушкам умершего получателя. Обязательное условие для выплаты — совместное проживание на день смерти. Обратиться необходимо в управление Пенсионного фонда по месту нахождения пенсионного дела умершего в течение шести месяцев со дня смерти.

Вышеуказанным лицам необходимо представить следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением о выплате недополученной пенсии;

— свидетельство о смерти получателя пенсии (либо его копию, заверенную надлежащим образом);

— документ, подтверждающий родственные отношения заявителя с умершим получателем пенсии;

— документ, подтверждающий совместное проживание.

В вашем случае, при отсутствии других членов семьи, право на недополученную пенсию имеет несовершеннолетний сын. При этом заявление на выплату оформляется от вашего лица, как законного представителя несовершеннолетнего.

ПФР информирует

Если данные расходятся, их скорректирует новый сервис

Проверить и скорректировать свои анкетные данные теперь можно без посещения клиентской службы ПФР — в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР заработал новый электронный сервис. Он призван уведомить граждан о расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета Пенсионного фонда, со сведениями, содержащимися на портале госуслуг.

Новый сервис сначала уведомляет гражданина о расхождениях его анкетных данных из базы персонифицированного учета Пенсионного фонда со сведениями, содержащимися в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА), затем предлагает провести их актуализацию, включая информацию о документе, удостоверяющем личность, в ПФР или ЕСИА.

Например, человек сменил паспорт, и новые данные уже содержатся в Единой системе идентификации и авторизации. Тогда после авторизации этого пользователя на портале электронных услуг Пенсионного фонда проводится автоматическая сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и сведений, содержащихся в базе персонального учета ПФР. При выявлении расхождений гражданину выводится сообщение с предложением актуализировать данные в Пенсионном фонде или в Единой системе идентификации и авторизации.

Для актуализации сведений в Пенсионном фонде необходимо выбрать опцию «Обновить данные в ПФР». Если гражданин ранее лично обращался в клиентскую службу Пенсионного фонда за данной услугой и данные ПФР актуальны, то с использованием данного электронного сервиса он сможет использовать опцию «Обновить данные в профиле ЕСИА».

Во избежание дальнейшего несоответствия сведений в информационных системах следует внимательно проверить данные и обновить устаревшие сведения актуальными.

Информация о произведенном обновлении данных будет доступна для просмотра в разделе «История обращений».