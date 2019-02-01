Появились новые точки продаж «Советской Чувашии» — в центре, в Новоюжном районе и Новом городе столицы

Хорошая новость для читателей «Советской Чувашии». Список точек, где можно купить газету, расширился, так же как и увеличилось число объектов, где наше издание можно получать по подписке по приемлемым ценам.

Еще несколько лет назад вопрос «Где купить газету?» вызвал бы недоумение. Издания, тем более республиканские, можно было приобрести в любом газетном киоске. Но времена изменились. Продавцам печатной продукции приходится нелегко. Газетные киоски, будучи нерентабельными, закрываются один за другим. А издателям приходится искать новые точки сбыта и новые формы подписки.

Так, к примеру, недавно наше издание поддержало «Чувашское книжное издательство». Сегодня газету «Советская Чувашия» можно купить в трех магазинах предприятия «Книжные новинки», расположенных по следующим адресам в Чебоксары:

пр. 9-й Пятилетки, дом 19/37;

пр. Ленина, дом 27;

улица Новогородская, дом 34.

Кстати, подписавшись на газету «Советская Чувашия» в редакции газеты, вы сможете в дальнейшем получать издания по подписке в этих торговых точках.

Среди наших надежных партнеров ООО «Центрпечать». В столице республики всегда можно найти газету в трех киосках «Газеты и журналы» этой сети — по улице Привокзальной (рядом с железнодорожным вокзалом и с автовокзалом) и по проспекту Ивана Яковлева, 3 (на остановке общественного транспорта «Улица Привокзальная»).

Газету также можно приобрести в двух молочных киосках — на остановках «Улица Николаева» и «Эгерский бульвар» и, конечно же, в почтовых отделениях.