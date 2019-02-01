На линию «Москва — Чебоксары» может выйти лайнер Суперждет-100

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На полях состоявшегося в Москве форума «Транспортная неделя — 2019» в числе прочих обсуждался вопрос о дополнительных мерах по улучшению авиасообщения на линии «Москва — Чебоксары». Речь идет о налаживании регулярных перелетов лайнера Sukhoi SuperJet-100 до семи рейсов в неделю. Об этом шла речь на вчерашней правительственной планерке у Главы республики Михаила Игнатьева.

В числе обсуждаемых на форуме были и другие вопросы, в частности, о передаче автотрассы Чебоксары — Сурское в федеральную собственность. Учитывая ее немалую протяженность — около 200 км, это позволило бы направить сэкономленные средства республиканского бюджета на развитие местной дорожной сети, сказал Михаил Игнатьев.

Поднимались также вопросы оснащения транспортных средств системой ГЛОНАСС. По данным вице-премьера — министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Николаева, в Чувашии зарегистрировано 2592 транспортных средства, оборудованные этой системой. Актуален вопрос и о приведении в нормативное состояние искусственных сооружений. Республикой направлена в Минтранс России заявка на ремонт 65 мостовых сооружений, сказал министр. Достигнута договоренность с профильным департаментом правительства Москвы о поставке 30 троллейбусов для Чувашии.

Опубликовано: 25 ноября 2019 г.


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