Вкладчикам Чувашкредитпромбанка выплачено более миллиарда рублей

Директор Чувашского регионального отделения «Россельхозбанка» Ирина Письменская доложила о ходе выплат вкладов клиентам обанкротившегося «Чувашкредитпромбанка». На утро 25 ноября свои деньги получили более 3000 клиентов на сумму 1,1 млрд рублей — это около половины суммы, предназначенной к выплате в пределах страховой суммы в 1,4 млн рублей. В том числе 576 юридических лиц на сумму 200 млн, остальные — физические лица. Ирина Николаевна выразила отдельную благодарность СМИ за своевременное и оперативное информирование вкладчиков. Сейчас идет запись на получение денег на декабрь, работают все дополнительные офисы банка.

По словам Письменской, пик ажиотажа пройден. По данным вице-премьера — министра финансов Светланы Енилиной, клиентов, вклады которых выше страховой суммы, — 412. Как доложил зам. министра МВД по Чувашии Леонид Вакс, по приказу министра создана следственно-оперативная группа по приему заявлений, связанных с отзывом лицензии у ЧКПБ.

Глава республики отметил системность работы с вкладчиками. Темп нельзя сбавлять, пока денег не получит последний клиент, сказал он. Желательно закончить работу в декабре.

Премьер-министр Иван Моторин доложил об итогах визита делегации Чувашии в Беларусь, где прошло очередное заседание рабочей группы по расширению сотрудничества между двумя субъектами. Состоялись встречи в ряде министерств, делегация побывала на ведущих предприятиях — «Интеграл», «Белкоммунмаш», «Минский тракторный завод», «Минский автомобильный завод», «Белорусская железная дорога». Достигнута договоренность о визите представителей крупных заводов в Чувашию в декабре этого года.

В свою очередь ряд наших предприятий заключили конкретные деловые договоры с коллегами из Беларуси. Было также подписано соглашение о сотрудничестве между Чувашским государственным педагогическим университетом имени И.Я. Яковлева и Белорусским государственным университетом физической культуры, а также соглашение о сотрудничестве между Комсомольским районом Чувашской Республики и Логойским районом Минской области. В 2020 году планируется проведение в Беларуси Дней культуры Чувашии, гости из Беларуси приедут на празднование 100-летия Чувашской автономии.

Михаил Игнатьев отметил важность дальнейшего формирования благоприятной предпринимательской среды, призвал использовать все возможности для наращивания двустороннего сотрудничества. «Алгоритм действий есть. По срокам надо отслеживать, чтобы срывов не было», — подчеркнул Глава Чувашии.