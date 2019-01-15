В Чувашии отметили День матери

Мама, читающая книгу или укладывающая спать, мама, которая печет пирог или стирает, мама на прогулке с ребенком… В минувшую пятницу холл театра Оперы и балета в Чебоксарах был полон детских рисунков: здесь отмечали День матери. Дополнили выставку картины члена Союза художников России Геннадия Козлова, посвященные родным краям.

Мужчин в зале можно было пересчитать по пальцам. Со сцены чествовали прекрасную половину человечества, а значит, и зрителями были именно дамы: многодетные мамы и представители республиканского Союза женщин.

«Дороже мамы нет ничего в жизни. Ни за какие ценности невозможно купить тепло, доброту, милосердие, ласку и доброе сердце мамы», – такие простые и искренние слова произнес со сцены Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Уже после этого он рассказал о мерах поддержки в республике материнства и детства, укреплении института семьи и совершенствовании медицинского обслуживания, отметил помощь многодетным и молодым семьям. Также руководитель республики поблагодарил общественные организации, Союз женщин и Совет отцов Чувашии, за работу по укреплению семейных ценностей, отметил востребованность их проектов на федеральном уровне.

Добавило праздничного настроения женщинам вручение благодарностей Главы Чувашии десяти активисткам Союза женщин, а три семьи получили из рук руководителя региона сертификаты на приобретение медицинского оборудования.

Мам республики поздравили со сцены театра и председатель Госсовета Альбина Егорова, возглавляющая Союз женщин Чувашии Алевтина Федорова и «главный папа» — председатель республиканской общественной организации «Совет отцов Чувашии» Алексей Мурыгин. День матери оказался именно тем праздником, когда каждое слово говорилось от души. Завершился вечер праздничным концертом.

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