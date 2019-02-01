На агрегатном заводе все работники трудоустроены

На том же месте, в том же коллективе

В цехах Чебоксарского агрегатного завода привычная рабочая обстановка. Несмотря на введение в отношении ПАО «ЧАЗ» процедуры банкротства и конкурсного производства (решением Арбитражного суда Чувашии от 1 ноября 2019 года завод признан банкротом), оборудование на промышленной площадке загружено, а коллектив удалось сохранить. С тем, как в новых условиях работает предприятие и какие планы у руководства концерна «Тракторные заводы» по дальнейшей судьбе «агрегатки», на этой неделе ознакомился премьер-министр республики Иван Моторин. Он побывал в термообрубном цехе ООО «Промлит» и механическом цехе ООО «ПК «ЧАЗ».

Фактически для работников агрегатного завода ничего не поменялось — они продолжают трудиться на своих рабочих местах и в том же составе. Разница лишь в том, что людей «прикрепили» к другим предприятиям концерна — в соответствии с технологическими особенностями выполняемых работ. По состоянию на 18 ноября 1450 трудящихся агрегатного завода, это основная часть рабочего коллектива, перевели в ООО «Производственная компания «ЧАЗ». Там сконцентрированы площадки по механической обработке, сборке и кузнице. Еще 950 человек — в ООО «Промлит». К нему присоединили литейные площадки агрегатного (цеха стального, чугунного и точного литья и термообработки), и теперь это одна производственная площадка.

Процесс перевода практически завершен, отметили на предприятии. При этом перед агрегатчиками выполняются все обязательства — при переоформлении они получают все положенные выплаты. Таким образом, весь трудовой коллектив трудоустроен, социально-экономическая обстановка стабилизирована, производственные процессы сохранены, констатируют в концерне.

— На агрегатном заводе мы видим загрузку мощностей, осваивается новая продукция. В планах предприятия по итогам года — в два раза превысить объемы 2018 года. Идет изменение логистики, товарной номенклатуры — завод развивается, — отметил во время посещения завода Иван Моторин. — Надеемся, все планы будут осуществлены.

Премьер-министр также добавил: рост промышленности, который зафиксирован в республике по итогам 10 месяцев (104,8%) в первую очередь связан с работой предприятий концерна.

На агрегатном заводе уже строят большие планы: в этом году поставлена задача произвести продукцию на сумму более 5 млрд рублей, освоить 106 наименований новой продукции. В техническое перевооружение предприятия запланировано инвестировать более 300 млн рублей.

— Мы расширяем производственную линейку, номенклатуру железнодорожного и тракторного литья, осваиваем продукцию для комплектации импортной техники Caterpillar, Komatsu, — рассказывает Игорь Шпак, первый заместитель генерального директора — операционный директор ООО «МИГ «КТЗ». — Гусеницы, катки уже умеем выпускать, но на этом останавливаться не собираемся. Сейчас ведем переговоры с компанией «Вольво», чтобы делать здесь на технику, которую они собираются выпускать в России, литье и «механичку».

Для реализации всего этого потребуются новые рабочие руки, заверили в руководстве. В частности, станочники, кадры для кузнечного и механического производства.

— Хотелось бы поблагодарить республику за всестороннюю поддержку, — обратился к Ивану Моторину директор по стратегическому развитию и инвестициям ООО «МИГ «КТЗ» Всеволод Бабушкин. — Без совместной работы, без движения в обе стороны достаточно сложно поднимать предприятие. Сейчас оно на плаву, люди загружены, зарплаты растут, так что перспективы есть.

КСТАТИ

На работу с настроением

В это же время еще одно предприятие концерна — ООО «Промлит» — посетили министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов и министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов. Они побывали на открытии после капремонта рабочей столовой предприятия. «Внимание к социальным объектам подтверждает серьезность намерений руководства. Этот шаг можно только приветствовать», — отметил Павел Иванов.

У истоков этой заводской столовой, кстати, стоял Николай Уездный, руководитель Чебоксарской ассоциации кулинаров. Когда-то он начинал там свой трудовой путь, так что не смог отказаться от приглашения посетить родные стены. По словам кулинарного гуру, в меню заводской столовой его приятно удивило наличие энергетической ценности блюд, полный расчет по белкам, жирам и углеводам. «В меню кафе и ресторанов такое не всегда найдешь. Это забота о рабочих. Работа ведь здесь сложная. Посуду обновили, помещения — все это влияет на настроение рабочих», — считает Николай Тимофеевич.

А настроение, надо сказать, у рабочих «Промлита» хорошее. Пришедшие на обед люди отмечали: и работа имеется, и зарплата устраивает. «Нормально работаем, качественно, план выполняем. Проверяем железнодорожную номенклатуру: рамы, хомуты, упоры, напятники. В октябре план перевыполнили, — говорит Ольга Никифорова, начальник ОТК. — Заказов много. Люди приходят работать, так как видят, что зарплата достойная, без задержек. Хорошо получают обрубщики, в среднем около 60 тыс. рублей, токари, фрезеровщики».

Фото Максима Васильева из архива редакции: Новая продукция, наращивание объемов — в будущее на «агрегатке» смотрят с оптимизмом.