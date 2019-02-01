В Козловском районе после ремонта открыт участок трассы М-7

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Козловском районе, на самой границе с Татарстаном, после капитального ремонта ввели в эксплуатацию 13 километров федеральной дороги М-7 «Волга». Водители и пешеходы довольны: теперь этот загруженный участок автотрассы стал удобнее, быстрее и, самое главное, безопаснее.

«Раньше к автобусной остановке мы шли по обочине трассы. Темнеет рано, движение оживленное, приходилось включать фонарик телефона, — рассказывает направляющийся к остановке житель расположенной вблизи автодороги деревни Уразметево Козловского района Валерий Якимов. — Теперь хорошо, сделали тротуарную дорожку, а вечером на пешеходном переходе светло, как днем».

Трещины в асфальте, колеи, ямы до недавнего времени были характерными приметами здешнего дорожного покрытия. На узкой проезжей части нередко образовывались пробки — дефекты на дороге не позволяли транспорту развивать скорость выше 60 километров в час, а из-за особенностей рельефа (местность на подъезде к Козловке известна своей холмистостью) водители большегрузов испытывали затруднения на подъемах и спусках. Проблемным называли место и сотрудники ГИБДД: интенсивность движения высокая, в среднем здесь проезжает порядка 18 тысяч автомобилей в сутки, а неосвещенные пешеходные переходы были небезопасны для людей.

Цифра:

120 км/час составляет после капремонта расчетная скорость на участке М-7 в Козловском районе. С 2 до 3-4 увеличилось количество полос на дороге

В прошлом году два участка общей протяженностью 13 километров ушли на капитальный ремонт, а на прошлой неделе, день в день по сроку в контракте, дорожные строители в торжественной обстановке перерезали на объекте красную ленточку. Событию, казалось, радовались и водители проезжавших мимо машин — в знак благодарности они сигналили при виде шариков и флагов.

Теперь в направлении на Козловку автомобилистов встречает ровная и широкая дорога. Специалисты довели трассу до нормативов второй технической категории: проезжую часть сделали просторнее за счет добавления в необходимых местах переходно-скоростных полос, усилили дорожную одежду и укрепили обочины современными материалами, которые позволяют значительно увеличить срок службы магистралей. Позаботились и об экологии: по новым стандартам дорожного строительства обустроили очистные сооружения и систему водоотвода, чтобы «химия» с проезжей части не попадала в почву.

Фото mail.ru: Участки М-7 в Козловском районе ремонтировали с прошлого лета

Но особенно гордятся дорожники все-таки не качеством обновленной автотрассы — строители транспортных артерий постарались сделать участок максимально безопасным. Рядом с населенными пунктами оборудовали освещенные пешеходные переходы (по современным требованиям заметными для водителей стали не только «зебра», но и подходы к ней), построили новые остановочные павильоны и туалеты.

А чтобы полностью исключить появление людей на проезжей части, тротуарную асфальтовую дорожку к остановке подвели не по трассе, а по прилегающей территории. Причем продумали ее до мелочей. Так, у деревни Уразметево на тротуаре есть и ступеньки, и удобные пологие пандусы, снабженные с двух сторон металлическими поручнями. Теперь, констатировал на открытии заместитель начальника отдела надзора УГИБДД МВД по Чувашии Александр Иванов, отремонтированная часть М-7 под Козловкой соответствует всем необходимым требованиям безопасности дорожного движения.

Фото Ольги Казаковой: Тротуарная дорожка на трассе теперь как в городе

На масштабный капремонт 13 километров федеральной трассы в Козловском районе, отметил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов (в оперативном управлении этого ведомства находятся федеральные трассы в Чувашии), из федерального бюджета выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей. «Была цель сделать дорогу комфортной и безопасной. По М-7, как известно, идет основной грузопоток, трасса магистральная, соединяет все транспортные артерии в ПФО, — сообщил он. — Особое внимание уделили освещению трассы: на более чем 8 из 13 километров построили линии электроосвещения с современными энергосберегающими светодиодными лампами. Опасные участки тоже взяли под контроль: на затяжных подъемах, которых здесь много, сделали три полосы. Для безопасности также установили барьерные и перильные ограждения, поставили около 300 дорожных знаков, нанесли разметку термопластиком».

С вводом участка в эксплуатацию, по словам Илдара Мингазова, доля федеральных дорог в Чувашии в нормативном состоянии дошла до отметки 80%. Всего в этом году в республике отремонтировали 57,7 километра дорог федерального значения. Их протяженность, напомним, в нашем регионе составляет 325 километров.

Кстати

Еще один участок на М-7 открыли в минувшую пятницу, 15 ноября, — вблизи деревни Андреево-Базары Козловского района. На семикилометровом отрезке «федералки» (с 698 по 705-й км) увеличилось количество полос с двух до четырех, появились два левых поворота, почти 3 км освещения и два светофора. Кроме того, на трассе установили 7,6 км осевого и бокового барьерного ограждения и 208 дорожных знаков. На этом участке дорожники усилили существующую дорожную одежду методом холодной регенерации и устроили двухслойное покрытие.

«Этот участок автодороги проходит по трем густонаселенным районам республики — Цивильскому, Урмарскому и Козловскому, — отметил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. — Учитывая пожелания автолюбителей и местных жителей, вблизи Урмарского поворота и на проходящем через деревню Андреево-Базары участке построили 2,8 км электроосвещения, установили два светофорных объекта и 1 км пешеходного ограждения. Привели в порядок четыре автобусные остановки и отремонтировали площадку отдыха на 702-м км».

Сметная стоимость объекта составила 642,5 млн рублей.

Опубликовано: 19 ноября 2019 г.


Читайте также:

Мост через Суру около села Порецкое будет отремонтирован
Работы по ликвидации последствий снегопада будут вестись круглосуточно
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
На автотрассах Чувашии установят еще 10 комплексов фотовидеофиксации
Вчера на дорогах образовались снежные заносы, накат, гололедица
Успех ребенка — задача для взрослых
Из-за непогоды в Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности
"Чувашупрдор" проверяет дороги, отремонтированные за 2014–2018 годы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.