В Козловском районе после ремонта открыт участок трассы М-7

В Козловском районе, на самой границе с Татарстаном, после капитального ремонта ввели в эксплуатацию 13 километров федеральной дороги М-7 «Волга». Водители и пешеходы довольны: теперь этот загруженный участок автотрассы стал удобнее, быстрее и, самое главное, безопаснее.

«Раньше к автобусной остановке мы шли по обочине трассы. Темнеет рано, движение оживленное, приходилось включать фонарик телефона, — рассказывает направляющийся к остановке житель расположенной вблизи автодороги деревни Уразметево Козловского района Валерий Якимов. — Теперь хорошо, сделали тротуарную дорожку, а вечером на пешеходном переходе светло, как днем».

Трещины в асфальте, колеи, ямы до недавнего времени были характерными приметами здешнего дорожного покрытия. На узкой проезжей части нередко образовывались пробки — дефекты на дороге не позволяли транспорту развивать скорость выше 60 километров в час, а из-за особенностей рельефа (местность на подъезде к Козловке известна своей холмистостью) водители большегрузов испытывали затруднения на подъемах и спусках. Проблемным называли место и сотрудники ГИБДД: интенсивность движения высокая, в среднем здесь проезжает порядка 18 тысяч автомобилей в сутки, а неосвещенные пешеходные переходы были небезопасны для людей.

Цифра: 120 км/час составляет после капремонта расчетная скорость на участке М-7 в Козловском районе. С 2 до 3-4 увеличилось количество полос на дороге

В прошлом году два участка общей протяженностью 13 километров ушли на капитальный ремонт, а на прошлой неделе, день в день по сроку в контракте, дорожные строители в торжественной обстановке перерезали на объекте красную ленточку. Событию, казалось, радовались и водители проезжавших мимо машин — в знак благодарности они сигналили при виде шариков и флагов.

Теперь в направлении на Козловку автомобилистов встречает ровная и широкая дорога. Специалисты довели трассу до нормативов второй технической категории: проезжую часть сделали просторнее за счет добавления в необходимых местах переходно-скоростных полос, усилили дорожную одежду и укрепили обочины современными материалами, которые позволяют значительно увеличить срок службы магистралей. Позаботились и об экологии: по новым стандартам дорожного строительства обустроили очистные сооружения и систему водоотвода, чтобы «химия» с проезжей части не попадала в почву.

Но особенно гордятся дорожники все-таки не качеством обновленной автотрассы — строители транспортных артерий постарались сделать участок максимально безопасным. Рядом с населенными пунктами оборудовали освещенные пешеходные переходы (по современным требованиям заметными для водителей стали не только «зебра», но и подходы к ней), построили новые остановочные павильоны и туалеты.

А чтобы полностью исключить появление людей на проезжей части, тротуарную асфальтовую дорожку к остановке подвели не по трассе, а по прилегающей территории. Причем продумали ее до мелочей. Так, у деревни Уразметево на тротуаре есть и ступеньки, и удобные пологие пандусы, снабженные с двух сторон металлическими поручнями. Теперь, констатировал на открытии заместитель начальника отдела надзора УГИБДД МВД по Чувашии Александр Иванов, отремонтированная часть М-7 под Козловкой соответствует всем необходимым требованиям безопасности дорожного движения.

На масштабный капремонт 13 километров федеральной трассы в Козловском районе, отметил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов (в оперативном управлении этого ведомства находятся федеральные трассы в Чувашии), из федерального бюджета выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей. «Была цель сделать дорогу комфортной и безопасной. По М-7, как известно, идет основной грузопоток, трасса магистральная, соединяет все транспортные артерии в ПФО, — сообщил он. — Особое внимание уделили освещению трассы: на более чем 8 из 13 километров построили линии электроосвещения с современными энергосберегающими светодиодными лампами. Опасные участки тоже взяли под контроль: на затяжных подъемах, которых здесь много, сделали три полосы. Для безопасности также установили барьерные и перильные ограждения, поставили около 300 дорожных знаков, нанесли разметку термопластиком».

С вводом участка в эксплуатацию, по словам Илдара Мингазова, доля федеральных дорог в Чувашии в нормативном состоянии дошла до отметки 80%. Всего в этом году в республике отремонтировали 57,7 километра дорог федерального значения. Их протяженность, напомним, в нашем регионе составляет 325 километров.

Кстати

Еще один участок на М-7 открыли в минувшую пятницу, 15 ноября, — вблизи деревни Андреево-Базары Козловского района. На семикилометровом отрезке «федералки» (с 698 по 705-й км) увеличилось количество полос с двух до четырех, появились два левых поворота, почти 3 км освещения и два светофора. Кроме того, на трассе установили 7,6 км осевого и бокового барьерного ограждения и 208 дорожных знаков. На этом участке дорожники усилили существующую дорожную одежду методом холодной регенерации и устроили двухслойное покрытие.

«Этот участок автодороги проходит по трем густонаселенным районам республики — Цивильскому, Урмарскому и Козловскому, — отметил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. — Учитывая пожелания автолюбителей и местных жителей, вблизи Урмарского поворота и на проходящем через деревню Андреево-Базары участке построили 2,8 км электроосвещения, установили два светофорных объекта и 1 км пешеходного ограждения. Привели в порядок четыре автобусные остановки и отремонтировали площадку отдыха на 702-м км».

Сметная стоимость объекта составила 642,5 млн рублей.