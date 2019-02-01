«Первый» чебоксарский троллейбус отметил юбилей

А вместе с ним – и все троллейбусное управление

Городской троллейбус ЗиУ-5, отреставрированный в этом году специально к 550-летию Чебоксар, после своего триумфального проезда по главным городским дорогам в День рождения столицы, 7 ноября снова вышел в рейс. Повод не менее важный, ведь в этот день ровно 55 лет назад состоялся его первый рейс по чебоксарским улицам.

И именно эта дата, 7 ноября 1964 года, считается основанием Чебоксарского троллейбусного управления (ЧТУ). Честь везти пассажиров на старейшем представителе автопарка ЧТУ, как и в День города, снова выпала водителю с 46-летним стажем Владимиру Спиридонову.

«Сегодня курсируем по старому маршруту: Железнодорожный вокзал – Красная площадь, — рассказал Владимир Поликарпович корреспонденту «СЧ», демонстрируя ретро-транспорт, в котором при ремонте постарались сохранить все так, как было раньше. Здесь и округлые формы стекол, темно-коричневые двухместные сиденья по обеим сторонам салона, и билетная касса, куда пассажиры когда-то опускали пятикопеечные монеты и отрывали билеты, при этом не забывая обращать внимание, не попался ли «счастливый» билетик…

У опытного Владимира Спиридонова учеников – целый автопарк, сам он не только водит троллейбус, но и по совместительству работает слесарем-ремонтником ЧТУ. Искренне любит свою профессию и утверждает, что у машины есть душа. «Утром, когда в полпятого заступаю в смену, подхожу к троллейбусу, хлопаю его легонько по кузову, дескать, ну что, выполним сегодня план? И знаете, день идет как по маслу, и люди довольные, — признался водитель. – А сегодня мне особенно приятно везти пассажиров – ведь в основном это ветераны и почетные труженики нашего управления, которых пригласили на торжественный вечер, посвященный 55-летию предприятия»…

Справка «СЧ» На балансе Чебоксарского троллейбусного управления находится 265 троллейбусов, 179 км контактных сетей. По 17 маршрутам ежедневно курсируют 195 машин, которые перевозят порядка 200 тыс. пассажиров, что составляет 60% общегородских перевозок.

Пожимая крепко руки, приветствовали друг друга в фойе Чувашского государственного академического драмтеатра имени К.В. Иванова старые приятели – тезки Валерий Михайлов и Валерий Сазонов. Оба друга работали в управлении со дня основания. «Учились мы на водителей в Горьком, там сдавали экзамены, желающих водить троллейбус тогда было много, — припомнил Валерий Михайлович. – Мне было 24 года, я одним из первых заступил в рейс по маршруту № 1. До полвторого ночи возил заводчан, работавших в вечернюю смену. Так за 33 года и «намотал» свыше 500 тысяч километров без царапин и без аварий – за что получил знак отличия». Людей, с которых начиналась история Троллейбусного управления, и благодарили в первую очередь пришедшие на праздник гости.

«Низкий поклон ветеранам! – обратился к убеленным сединой труженикам, сидевшим в первых рядах зрительного зала, глава города Евгений Кадышев. И подчеркнул, что благодаря им троллейбусное движение стало неотъемлемой частью жизни Чебоксар. И если 55 лет назад в столице республики курсировало всего два десятка троллейбусов по одному маршруту протяженностью всего 9 километров, то сейчас около двух сотен единиц городского электротранспорта обслуживают 17 маршрутов. Охвачены все крупные предприятия и жилые районы города, а в связи с появлением новых микрорайонов вводятся новые линии. Так на радость жителей «Садового» появился маршрут № 10, где задействованы пять троллейбусов с автономным ходом. Продлены маршруты № 15, № 22 до Чапаевского завода и № 3 до микрорайона «Новый город». Словом, растет город, развивается и троллейбусное движение. Ежедневно, по словам директора Чебоксарского троллейбусного управления Александра Каныгина, 430 водителей садятся за руль троллейбусов, где пассажиров встречают 380 кондукторов.

С юбилеем поздравил работников Троллейбусного управления и Глава Чувашии. «Вы делаете свою работу с душой, искренне, и пассажиры, садясь в троллейбус, это чувствуют», — сказал Михаил Игнатьев. Подметил также, что электрический транспорт – самый экологичный вид транспорта, что было актуально и 55 лет назад, важно и сейчас, столица республики от этого становится только чище и красивее.

За многолетний и добросовестный труд наградами отмечены лучшие работники ЧТУ. Среди них – супруги Олег и Надежда Трофимовы. «Пошла работать водителем троллейбуса еще девчонкой, и восемнадцати не было. Потом встретила Олега Николаевича. Работа нас и связала, вырастили троих детей, кстати, они тоже выучились на водителей троллейбуса, так что у нас династия. Теперь вот радуют внуками», – поделилась Надежда Владимировна, за плечами которой почти 35 лет водительского стажа. Сменить работу она не думала даже в трудные для предприятия времена. «Мы не менее важны, чем врачи или полицейские: как и они, работаем и в будни, и в праздники. Ведь все люди спешат кто на торжество, кто на работу, к своим семьям, к друзьям, и как же им без нас?!» – подмигнула Надежда. Коллегам она желала зеленого света и добрых пассажиров.

На праздниках, возможно, не принято говорить о проблемах предприятия, и все же о том, что есть трудности, говорилось на сцене, как и о том, что делается все возможное, чтобы их преодолеть. Александр Каныгин искренне поблагодарил руководство республики и ее столицы за большую поддержку предприятия, в частности за выделение средств на обновление транспорта и решение текущих финансовых проблем предприятия.

Фото Максима Васильева из архива редакции