Гендиректор «Т Плюс» и Глава Республики Марий Эл обсудили теплоснабжение региона

Перспективы развития теплоснабжения и возможные инвестиционные проекты обсудили генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер с Главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым в Йошкар-Оле.

В разговоре приняли участие директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков, министр — полномочный представитель Главы Республики Марий Эл Николай Коротков и министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Пугачев.

«Надежное энергоснабжение жителей республики – наша главная цель. Для этого «Т Плюс» ежегодно инвестирует значительные средства в ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов», — подчеркнул Андрей Вагнер.

В 2019 на подготовку к осенне-зимнему периоду предприятий в столице Марий Эл компания направила 167 млн рублей. Работы проведены на основном, вспомогательном оборудовании Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и тепловых сетях, зданиях и сооружениях, находящихся в зоне ответственности филиала.

Энергокомпания продолжает реализацию социально значимого проекта общей стоимостью 407 млн рублей по строительству тепломагистрали М-7. Трубопровод от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 в сторону поселка Медведево обеспечит надежное теплоснабжение жителей населенного пункта.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подчеркнул заинтересованность республиканских властей в бесперебойном теплоснабжении жителей всех муниципальных образований, отметив, что заниматься ремонтом инженерных коммуникаций и вкладывать средства в развитие сетевого хозяйства необходимо системно.

Участники встречи также рассмотрели ряд вопросов, касающихся тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, порядка внесения платы за потребленные ресурсы и ряд других тем. Были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.