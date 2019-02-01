Участники строительного рынка обсудили законодательные новшества

Аттестованные сметчики и информационное проектирование

Со следующего года ужесточается требование к заключению о проверке сметной стоимости объекта — оно должно подписываться только аттестованными экспертами-сметчиками. По данным Главгосэкспертизы России, Чувашия с 8 аттестованными специалистами находится на втором месте после Ханты-Мансийского автономного округа, где таковых 9.

А в 66 регионах пока совсем нет аттестованных сметчиков, следовательно, с нового года выдавать заключения они не смогут. Эта информация была озвучена на семинаре-совещании по повышению эффективности взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса, состоявшегося на днях в Чебоксарах.

На мероприятии, инициированном Минстроем Чувашской Республики совместно с подведомственной организацией «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» присутствовали представители органов исполнительной власти республики, муниципальных образований, строительного рынка.

«Чувашия участвует в 11 национальных проектах из 12 реализуемых в России, и ни один не обходится без строительства. От качества проектов, от проектно-сметной документации зависит очень многое», — обратился к полному залу заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин.

Зачастую случается так, что интересы заказчика в лице государства и интересы подрядных организаций расходятся: государство обязано оптимизировать затраты, подрядчик желает заработать как можно больше. Учесть интересы и тех, и других под силу только профессионалам высокой квалификации.

«Если просчитаны все ресурсы, и все они учтены в проектно-сметной документации, то сравнивая разработанное и запроектированное с тем, что реально сделано подрядной организацией, мы получим то качество строительства, к которому шли», — подчеркнул президент ГК «СтройСофт», генеральный директор ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительстве» Дмитрий Киселев (г. Москва).

Также среди распространенных вопросов заместитель генерального директора ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительстве» Ольга Кондратьева выделила упущение отражения решений, внесенных в процессе доработки проекта в заключение о сметной стоимости. Исправить это поможет информационное проектирование на основе BIM-технологий. Программа, детально визуализирующая интерьеры и экстерьеры объекта в виртуальной реальности, четко отражает все проектировочные изменения, что позволяет сметчикам оперативно вносить ценовые корректировки.

Материал подготовлен при содействии Минстроя Чувашской Республики

Фото из архива редакции