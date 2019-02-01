Эскроу подвигает застройщиков к столице

Переход жилищного строительства на проектное (банковское) финансирование стимулировал застройщиков массово выходить на столичный рынок, пишет газета «Коммерсантъ». Доходность работы в Москве доходит до 60–80%, тогда как в регионах не всегда превышает и 15%.

С начала нынешнего года на московский рынок жилой недвижимости вышло шесть проектов от девелоперов, ранее работавших в других регионах. Такие данные в своем исследовании приводит Colliers International. Согласно расчетам консультантов традиционно в год на московский рынок выходило не больше двух региональных игроков. Чаще всего такие застройщики покупают участки за 300–500 млн рублей с полным пакетом разрешительных документов и в среднем планируют реализовать проекты площадью около 50 тыс. кв. метров.

Как известно, с 1 июля застройщики не могут самостоятельно привлекать деньги дольщиков на новые проекты, вместо этого физические лица кладут средства на эскроу-счета, а компания получает банковский кредит.