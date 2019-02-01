Платная автодорога «Москва — Казань» пройдет через Канаш

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы «Москва — Казань», которая должна стать частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России.

Министерство направило в федеральное правительство план-график реализации проекта, с которым уже ознакомился вице-премьер Максим Акимов. Проект платной трассы согласовал Аналитический центр при Правительстве России. Строительство автотрассы, по которой можно будет ездить со скоростью до 120 км, включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года, но по майскому указу Президента страны дорогу должны построить к 2025 году.

Магистраль пройдет от Москвы через Владимир и Муром, Арзамас и Сергач, Канаш до Шали в Татарстане.

Опубликовано: 8 ноября 2019 г.


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