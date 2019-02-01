Оперный фестиваль откроется 17 ноября и продлится две недели

Над премьерой работает команда из Йошкар-Олы

В этом году Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова, который состоится в двадцать девятый раз, будет продолжаться две недели, с 17 ноября по 1 декабря. В фестивальной программе — долгожданная премьера, две репертуарные постановки с приглашенными солистами и сразу три больших концерта, включая традиционный гала.

Директор Чувашского театра оперы и балета Валерий Клементьев с гордостью сообщил журналистам, что на нынешний фестиваль приглашено рекордное количество солистов из театров России и из-за рубежа, а именно 24. Впервые оперный фестиваль охватит и сразу пять районов республики, куда солисты нашего театра, а также гости Чувашии отправятся с концертами в рамках фестиваля. Достижением в театре считают и семимиллионный грант Министерства культуры России на постановку «Царской невесты» Римского-Корсакова, что также наблюдается впервые за всю 60-летнюю историю чувашской оперы.

Этой премьерой, приуроченной к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, 17 ноября и откроется XXIX Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. Над спектаклем трудится приглашенная команда постановщиков: режиссер Сергей Шепелев и сценограф Леон Тирацуян приехали из Йошкар-Олы, художник по костюмам Нина Фёдорова — наша землячка, работающая в Москве.

Все они знакомы театралам по предыдущим работам в нашем театре. Сергей Шепелев, например, совсем недавней — постановкой оперетты «Веселая вдова». Леон Тирацуян — опереттами «Летучая мышь» и «Граф Люксембург», балетом «Ромео и Джульетта». Нина Фёдорова придумывала костюмы для обновленной версии оперы «Нарспи», она художник по костюмам к «Любовному напитку» и «Спящей красавице». Кстати, все костюмы, а их почти две сотни, шьются в Москве, для каждого артиста двух полноценных составов этой «населенной» оперы — свой.

Художественный руководитель ЧГТОиБ Дмитрий Банаев сообщил, что фестиваль этого года посвящен русской опере. Поэтому на афише оперы Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского. Причем премьерная «Царская невеста» будет сыграна на фестивале дважды — сначала в исполнении солистов Чувашского театра, затем с гостями в главных партиях.

Наш кастинг пока остается интригой. А вот исполнители второго вечера: восходящая звезда международной оперной сцены, солистка Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля Венера Протасова, солист Большого театра Александр Касьянов и Мариинского — Евгений Чернядьев, Лю Иньлун — из Китая.

В «Борисе Годунове» и «Пиковой даме» традиционно для фестивалей также выступят приглашенные звезды. За дирижерский пульт «Бориса Годунова» встанет дирижер-постановщик этого спектакля Сергей Вантеев, он приедет из Нижнего Новгорода.

В главных партиях — солист Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова Владимир Кудашев и Вячеслав Почапский из Большого театра. А в «Пиковой даме» выступит Алексей Михайлов из Волгоградского театра «Царицынская опера», Маргарита Некрасова из Новой Оперы имени Е.В. Колобова и солист Большого театра Александр Касьянов.

Главный дирижер Чувашского театра оперы и балета Ольга Нестерова, говоря о Концерте, посвященном памяти Дмитрия Хворостовского, призналась, что эту программу здесь готовят с большим волнением. Переговоры с исполнителями еще ведутся. Уже заявлены Леонид Сметанников (Саратовский театр оперы и балета), Лариса Ахметова (Уфа), Мария Жекова (Болгария), Ирина Дубровская и Лука Бруно (Италия), Саид Гобечиа (Австрия).

Еще один концерт, видимо, станет очень жарким на нашей сцене. Впервые в Чебоксарах выступят «Тенора Южной Африки». Это вокалисты из ЮАР и Лесото, которые исполнят песни на разных языках мира. Обещают, что даже на чувашском — в честь юбилейного сезона чувашского театра.

А 1 декабря грянет мощный Гала, закрывающий XXIX Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. В концерте примут участие звезды оперной сцены, среди которых солисты Гамбургской оперы Владимир Байков, Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова Артем Голубев, Большого театра Роман Муравицкий, Лариса Келль из Перми и многие другие.

Ждут на фестиваль и экспертов музыкального искусства России: москвичей Александра Максова и Андрея Хрипина, нашего земляка, ныне петербуржца, Сергея Фишера.

Фото ЧГТОиБ: Спектакль «Борис Годунов», поставленный на сцене Чувашского театра оперы и балета 15 лет назад, не раз украшал фестивальную афишу. И в нем блистали такие выдающиеся басы как Владимир Моторин, Михаил Казаков и Владимир Ванеев. В этом году главные партии исполнят Владимир Кудашев и Вячеслав Почапский.