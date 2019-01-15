Праздничный митинг на площади Республики в Чебоксарах собрал тысячи горожан

Согрело единство

Цветами российского триколора и желто-пурпурового чувашского флага окрасилась 4 ноября площадь Республики в Чебоксарах, где состоялся митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Под высокими развевающимися на ветру стягами и табличками собрались представители предприятий, общественных организаций, учебных заведений и медицинских учреждений. Люди разных поколений, профессий, национальностей, политических взглядов радушно приветствовали друг друга, крепко пожимали руки, делали совместное фото, пели любимые песни и славили родную землю.

На трех языках поздравили собравшихся ведущие праздника – на русском, чувашском и татарском, демонстрируя единство многонационального народа России. Отметили, и как дружно сегодня живут представители разных национальностей в Чувашии: всего в республике в мире и согласии проживают 128 народностей и 8 этносов. Напомнили и об истории праздника, о народном ополчении 1612 года, без которого, возможно, и не было бы такой великой страны…

Каждый год на митинг единства и дружбы, который, к слову, проводится с 2005 года, приходят супруги Римма и Анатолий Кузьмины. Римма Петровна – ветеран строительной отрасли, а Анатолий Иванович 45 лет проработал на авторемонтном заводе. «Раньше, в советские времена мы ходили на демонстрацию 7 ноября, собирались трудовыми коллективами, брали с собой детей, шли в колонне, пели и плясали под гармошку, — припомнила молодые годы Римма Петровна. – Изменилась страна, ушел праздник. Но я рада, что взамен появился день, очень значимый для истории России, о котором мы все должны помнить, и он так же объединяет людей. Вот и традиция собираться всем народом, несмотря ни на какие различия быть сплоченными, в едином порыве отмечать общий праздник, осталась». Порадовало пожилую пару и как много вокруг молодежи. «Глядя на их активность, и мы заряжаемся положительной энергетикой», — признался Анатолий Иванович.

ЦИФРА Около 5 тысяч человек собрались на праздничном митинге в Чебоксарах, посвященном Дню народного единства.

Между тем, в исполнении народного ансамбля «Çăлкуç» звучали на сцене «Эх, гармошечка, играй!», «От Волги до Енисея». Музыкальную эстафету перехватила эстрадная группа «Сеспель» и другие коллективы. «Сегодня народный праздник, и мы поем любимые народом песни – как русские, так и чувашские», — рассказала за кулисами корреспонденту «СЧ» представительница ансамбля Тамара Иванова, от всей души поздравляя жителей республики с праздником…

А в это время студенческий актив Чувашского госуниверситета имени И. Н. Ульянова, выстроившись большой командой возле праздничной сцены, и подпевал, и танцевал. А когда ведущие со сцены призвали от души поздравить рядом стоящих людей, все как один бросились обнимать ректора вуза Андрея Александрова.

«Мы никогда не пропускаем этот праздник и большим студенческим активом приходим на митинг 4 ноября, это стало для нас доброй и объединяющей традицией, — заметила председатель студенческого совета ЧГУ Ольга Семенова. — Заметьте, в вузе учатся молодые люди из разных уголков России, и многие сегодня здесь. Мы также хотим показать, что россияне очень дружелюбны и к представителям других народов, поэтому в наших рядах вы увидите студентов из ближнего зарубежья, Египта, Палестины и других стран».

Дружным коллективом пришли на митинг и учителя 43-й школы. «Только что встретились со своими учениками и их родителями, настроение у всех отличное, все вместе сфотографировались. Как раз накануне у нас проводились классные часы, мы знакомили ребят с историей праздника, и так сегодня обрадовались, увидев их здесь. Значит, мы сумели донести ребятам суть и важность Дня народного единства», — поделилась впечатлениями учитель английского языка Галина Марушина. «Да и как нам не быть в такой день вместе – мы всегда поддерживаем друг друга на работе, вот и празднику радуемся сообща», — добавила учитель физики Лариса Михайлова…

После того, как на сцене было зачитано поздравление Президента России, с приветственным словом к участникам праздника обратился Глава Чувашии. Он отметил, что несмотря на холодную погоду сердца собравшихся людей согревает единство, поскольку этот праздник близок и дорог каждому, кто любит Россию. Он олицетворяет сплоченность народа, его любовь к своей Родине. Именно благодаря единству и взаимной выручке во все времена достигались успехи и на ратном поле, и в мирном труде, сказал Михаил Игнатьев.

Поздравили горожан с праздником и глава Чебоксар Евгений Кадышев, депутаты Госдумы Николай Малов и Леонид Черкесов, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Юрий Кислов… Горячо поддерживаемые публикой все выступающие сошлись в едином мнении, что главное достояние и богатство России – это ее народ.

Фото Максима Васильева: