Археологи нашли на Красной площади почти полторы сотни захоронений

Как уже писала «Советская Чувашия», с июня этого года на Красной площади Чебоксар проходит масштабная реконструкция. Здесь уже был снят асфальт и начата прокладка современных коммуникаций, когда в начале сентября на одной из строительных площадок было обнаружено старинное захоронение. Сюда пригласили археологов, которые работали здесь около месяца, слой за слоем исследуя историческое место. Сейчас работы на площади возобновились, а историки приступили к изучению найденного в самом центре города.

Дошли до «материка»

Археолог Наталия Березина встретила меня у проходной строительного объекта, куда теперь так просто не попадешь, и провела на участок раскопок, который строители укрыли деревянными перекрытиями, и где вместе со специалистами Чувашского гуманитарного института работали студенты ЧГПУ имени И. Я. Яковлева.

Под этим навесом был вырыт порядочный котлован, археологи уже дошли до «материка», что означает, что работа здесь заканчивается. Котлован начинали строители, наткнувшиеся на захоронения. Здесь расположится подземный этаж, обслуживающий моторы и насосы огромного цветомузыкального фонтана. А на тот момент лежали человеческие кости, упакованные и пронумерованные находки – керамика, монеты, старинные кирпичи. Археологи занимались раскопочной рутиной по обмеру и документированию найденных следов старинных захоронений, строений и других слоев времени.

Мы говорим о том, что не наткнись строители на человеческие кости, раскопок могло бы и не быть. Захоронения обязывают обратиться в полицию и остановить строительство, а «черепки» и «монетки» почему-то нет. С ситуацией авральной работы археологов вместо плановой в Чебоксарах сталкиваются не впервые. О нашумевшей истории в сквере имени К. Иванова, когда строители наткнулись на старинный каменный фундамент, разрушив внушительный культурный слой, писали все СМИ. Сейчас, при масштабной реконструкции Красной площади, археологи также работали лишь на небольшом участке. Другая же территория, где скорее всего располагались культурные слои (в центре города на берегу – они всюду) была уже перекопана, а где-то и забетонирована. В перекопанном и запаханном, даже на поверхности, археологи, увы, тоже находили и кости, и черепки.

– Мы разговаривали со строителями, – говорит Наталия Березина. – У них своя работа, они не понимают важности таких исследований. Да они и не обязаны этого понимать и бороться за культурное наследие. Это обязанность тех, кто выдает разрешения, делая вид, что никаких культурных слоев здесь нет и быть не может. А здесь слой как минимум с конца XVI века.

12 слоев времени

…Пробираемся к очень показательной стеночке из грунта, которая как на большой картине показывает «слои времени» этого исторического места. Здесь можно увидеть древнюю почву, на которой рос город, следы пожаров, остатки каменных фундаментов… Видны следы разных строений. А рядом они как бы соединяются в одном месте, видны обломки каменной крошки. По словам археологов, вероятнее всего это связано со временем разрушения Благовещенского собора. Всего же археологи насчитали здесь 12 исторических слоев.

В момент существования монастыря на этом месте могли стоять монашеские кельи (монастырь жил здесь 150 лет, с XVII до середины XVIII века). Когда его ликвидировали, церковь осталась как приходская, где старостами всегда были члены купеческой семьи Ефремовых. Некоторые историки пишут, что она была практически домовая. Так что те, кто были поближе к церкви, здесь и похоронены.

Рядом в траншее – следы частокола. И не просто забора, а скорее всего оборонительного монастырского сооружения, оно здесь самое древнее, и от него осталась лишь серая полоска перемешанной земли. Но именно оно повторяет ориентировку всех найденных погребений.

– Все люди здесь были захоронены головой на запад, лицом на восток. По христианской традиции. И эта древняя ограда именно так и проходит, – рассказывает руководитель раскопок. – И все последующие строения XVIII века ее как бы прорезают. Здесь находилась территория Благовещенского монастыря.

На этом маленьком участке обнаружено 140 погребений. Причем в несколько слоев. При раскопках в сквере была такая же история — когда копали, встретили многоярусные погребения. То есть земля в городе всегда была ценна, и в те времена тоже. По поводу найденных здесь погребений археологи считают, что это, скорее всего, родственные группы. Детишек подзахоранивали ко взрослым (они погребены без гробов, их заворачивали в саван) — детская смертность была высокой.

Все останки археологи собирали в коробки и ящики. Накрывали полиэтиленом, чтобы не заливало дождем. Их надо перезахоронить. Настоятель Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря о. Василий (Паскье) уже поднимал этот вопрос в Чебоксарской епархии. Там нашли такое решение: после того, как останки будут изучены, их перезахоронят на Владимирской горке, на территории женского монастыря.

Для изучения этих останков приглашена антрополог из Казани (своего такого специалиста у нас нет). Екатерина Макарова уже приезжала посмотреть на место обнаружения останков, а для работы с ними скоро приедет вновь.

Картина маслом из обломков

Наверное, кладбище – это самое понятное для людей. Но и кроме него в обнаруженных слоях – огромное количество информации о городе того времени. Ведь каменная Благовещенская церковь, которая стояла на этом месте, известна как минимум с 1689 года. Точный год ее постройки, правда, не назовут даже историки — этим временем она отмечается уже как каменная, но практика других монастырей показывает, что обычно каменной предшествует деревянная церковь. Возможно, конец XVI века или начало XVII. Упоминаний об этом не сохранилось. Поэтому тем более эта информация очень ценна.

К окончанию даже этих недолгих авральных раскопок была открыта небольшая часть города XVII-XIX веков. Очень много различной керамики, которая для археологов всегда огромный источник информации. Она особенно часто встречалась в слоях XVIII века, наверняка есть и более ранняя, нюансы откроются при изучении. Специалисты считают, что в Чебоксарах был собственный центр по производству черно-лощенной керамики. Пока неясно, в чьей она традиции (возможно, что ее вообще можно назвать чебоксарской – в этом ключе никто ее еще не рассматривал). В каждом веке керамика меняется по форме, по технологии изготовления, по орнаментации. Более ранняя, археологи называют ее лощеной, имитировала металлическую посуду, то есть необожженную глину обтирали металлическими предметами, и она приобретала металлический блеск. Так что и по «обломкам горшков» можно назвать точную дату, воссоздать целостную картину.

Наталия Березина, археолог – Мы, например, уже точно знаем по раскопкам Каховского, а он копал там, где сейчас залив, что он находил предметы XIII века, – рассказывает Наталия Березина. – В начале 1970-х нашли мастерскую по изготовлению изразцов. То есть в Чебоксарах были свои изразцовые мастерские. Но тогда только приступили к изучению темы, надо было развивать ее дальше, копать большими площадями, чтобы понять, откуда эти изразцовые традиции. Про них пока кроме специализированной литературы так нигде и не сказано. Лишь недавно проявилась одна новая статья на тему, Александр Березин сделал исследование по изразцу первой половины XVII века, найденному в такой же авральной ситуации в сквере имени К. Иванова. Это уникальный изразец в византийских традициях, можно сказать, единственный в России. Подобного рода изразцы были известны раньше лишь в обломках. Приезжали специалисты из других городов, просили отдать в их музеи. Но он принадлежит Чебоксарам!

Об археологах снова забыли

Кроме керамики есть находки из стекла и железа. Были обнаружены монеты. Как XVIII, так и прошлого века. В верхних слоях найден целый комплекс посуды с клеймом Конаковского фаянсового завода имени Калинина. Интересно, что такой тип клейма существовал только в 1941-46 годах. То есть во время Великой Отечественной войны. И этой посуды было здесь много. Потому что здесь стоял штаб 324 стрелковой дивизии, здесь же была еще и столовая. Флакончики и монеты 1946 года. То есть специалистами зафиксирован и этот момент истории города. Своеобразный «концентрат» времени в одном месте. Будто оно «запеклось» в слоях земли.

Работы на Красной площади ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Как мы уже писали, в Минкультуры Чувашии и в Госцентре «Наследие» настаивают, что нормы закона соблюдены, что никаких культурных слоев задевать не предполагалось, а при обнаружении такового работы были остановлены и археологов пригласили. Более того, по словам директора Госцентра Александра Ипатьева, сейчас готовится постановление правительства, которое заставит проводить обязательные мероприятия по исследованиям тех мест, где могут находиться объекты археологического наследия.

Для этого устанавливаются границы таких территорий – где-то перед любым строительством или благоустройством необходимо сначала проводить раскопки, а где-то достаточно лишь договора о приостановлении работ, если археологические объекты обнаружатся в процессе. Таким образом, считает Александр Ипатьев, наиболее уязвимые в этом смысле места будут защищены. Причем с такой нормативной базой охранители наследия надеются работать уже в будущем году.

Но пока еще на дворе год нынешний. В данный момент идет реконструкция и на Московской набережной, которая вообще находится в ареале древнего города и куда археологов клялись позвать перед работами после ситуации в сквере имени Иванова. Но работы давно идут, а про археологов снова «забыли». По словам Александра Ипатьева, на древние захоронения строители натыкались и при строительных работах в Новом городе. Но об этом ничего не знают даже сами археологи.

– Все крупные города мира сталкиваются с историческими находками при крупных строительствах или реконструкциях, – продолжает Наталия Березина. – Это нормальная ситуация, когда растет город. Но все пытаются решать этот вопрос. Решение бывает разным. Иногда даже экстравагантным. Наверняка слышали, что во Франции, в одном из храмов, в подвале просто складывают на полках найденные кости и черепа и водят туда туристов. Но, по крайней мере, они не замалчивают этот сложный вопрос. И это важная тема для обсуждения. Надо всегда искать решение, потому что это наши предки. Реальные предки ныне живущих здесь людей.

…А пока приезжающие к нам специалисты удивляются, что такая ситуация в Чебоксарах повторяется снова. В Нижнем Новгороде, например, где сейчас тоже идет строительство на набережной, тамошнее Минкультуры не позволяет работать без раскопок даже там, где есть хоть малейшая надежда найти культурный слой. О работе археологов Татарстана и их влиянии на многие успехи республики вообще можно рассказывать очень долго. Они доказали, что изучение истории не мешает развитию, а помогает ему. Пора это понять и нам.

Фото Максима Васильева