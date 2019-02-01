Открытие центра для одаренных детей «Эткер» запланировано на декабрь

Вчера состоялось первое заседание попечительского совета Центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер». Рассматривались ключевые направления работы будущего учреждения с учётом опыта федерального образовательного центра «Сириус», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев, открывая заседание, отметил, что в Чувашии, как и в целом в стране, за последние годы создано множество различных площадок для выявления талантливых и перспективных детей. Он напомнил, что в феврале текущего года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение с образовательным фондом «Талант и успех», в рамках которого в Чувашии создается центр одаренных детей. Республика получила субсидию из федерального бюджета в размере 213,6 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения нового учреждения. Открытие лабораторий будущего Центра запланировано на декабрь 2019 года.

Директор Центра внешкольной работы «Эткер» Ольга Тарасенко проинформировала, что деятельность Центра одаренных детей будет ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ (14-21 дней) с круглосуточным пребыванием детей по ключевым направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт».

На заседании обсудили стратегию развития системы по выявлению и поддержке одаренных детей в Чувашии, а также состав попечительского совета Центра одаренных детей «Эткер».