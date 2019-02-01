Глава республики совершил рабочую поездку в Канашский и Янтиковский районы

Пристальное внимание в обоих районах было уделено социально-­значимым объектам, ввод которых в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Клуб откроется вовремя

Первая остановка — строящийся клуб в селе Шихазаны Канашского района. Строительство очага культуры с залом на 300 посадочных мест в одном из самых крупных селений района ведется в рамках федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий. На его возведение выделено более 55 млн рублей.

Строительство начато еще в 2018 году, сейчас завершается внутренняя отделка помещений, установка вентиляции и пожарной сигнализации. По уверениям строителей, двухэтажный Дом культуры площадью в тысячу квадратных метров торжественно откроет двери уже 15 ноября. А первым мероприятием, которое предполагается здесь провести, станет торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства.

Один из шестнадцати

Следующим адресом стал центр цифрового образования «IT­-Куб. Канаш». Это площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Его создание на базе Канашского педагогического колледжа в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» стало возможным благодаря победе Минобразования Чувашии в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».

По словам представителей администрации колледжа, на приобретение современного высокотехнологичного оборудования направлено 12,4 млн рублей «федеральных» денег, еще 29,9 млн рублей выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт здания Центра. Закуплены компьютеры, ноутбуки, шлемы виртуальной и дополненной реальности, наборы базовой и промышленной робототехники, профильное оборудование по системному администрированию и современное презентационное оборудование.

На сегодняшний день «IT-­Куб. Канаш» — один из шестнадцати таких центров, действующих в России, рассказала заместитель руководителя по учебной работе Центра Юлия Сергеева. Хотя на втором и третьем этажах здания еще ведутся ремонтные работы, в аудиториях на первом этаже ребята вовсю осваивают навыки программирования по направлениям «Программирование на Python» и «Мобильная разработка». Занятия в них начались с первого октября.

Возможность для роста

По всем запланированным направлениям (к двум выше названным добавятся еще пять: «разработка VR/AR­приложений; системное администрирование; основы программирования на Java; цифровая гигиена и работа с большими данными; базовые навыки программирования на C­подобных языках»)

Центр начнет работать в декабре. Как рассказывал директор Канашского педагогического колледжа Геннадий Косолапов, в год Центр планирует обучать бесплатно 400 детей. С ребятами будут заниматься 12 наставников, 10 из которых прошли обучение в Сколково, двое — в Екатеринбурге.

Пообщавшись с ребятами, Михаил Игнатьев подчеркнул, что обучение в «IT­-Куб» открывает широкие возможности для дальнейшего профессионального и личностного становления. «Это самое инновационное обучение. На приобретение современного высокотехнологичного оборудования и капитальный ремонт Центра направляем более 42 миллионов рублей. Главное, есть соответствующие преподаватели и увлеченные дети», — сказал Глава республики.

Холод в промышленных масштабах

Приятное впечатление осталось и от посещения Территории опережающего социально-­экономического развития (ТОСЭР) в Канаше. Здесь почти готово к вводу в эксплуатацию помещение под завод по выпуску коммерческого холодильного оборудования. Как рассказала генеральный директор компании Светлана Ардентова, сейчас идет монтаж инженерных сетей и заканчивается благоустройство территории. Сдать в эксплуатацию здание площадью 14 тыс. кв. м планируется в конце ноября. А уже 1 декабря на завод должно прийти первое оборудование. Директор уверена, что с монтажом и пуско­наладочными работами не будет больших проблем. «Очень надеемся, что у нас получится сделать все так же быстро, как и со строительством. А поставщики нам организуют обучение персонала на месте».

Завод, говорит Ардентова, может выпускать продукцию на сумму до 3 млрд рублей в год, а на первом этапе — до 1,5 млрд. Новое предприятие вызывает очень большой интерес со стороны молодежи. Уже сейчас резюме и заявления подали 150 человек. На первом этапе на предприятии будут работать около 60 человек, в будущем количество рабочих мест будет увеличено вдвое. Запустить производство планируют к новому году.

За последние три года в развитие индустриального парка вложено 1 млрд 415 млн рублей. Сегодня, по словам Главы республики, резидентами ТОСЭР «Канаш» являются восемь предприятий. «Здесь были свои сложности. Отдельные резиденты «соскочили» с учетом закредитованности, — сказал он. — Но появились новые, и я удовлетворен, что вложенные бюджетные деньги начинают работать. Открытие новых производств — это всегда новые рабочие места, новые возможности для самореализации молодежи, и, в конечном счете, дополнительная налогооблагаемая база. Это важно и значимо для всех нас».

Рабочих мест стало больше

В селе Янтиково Глава республики посетил гордость района — ООО «АККОНДМОЛОКО». Предприятие совсем недавно запустило новый цех по переработке молока — теперь там выпускают сливочное масло и молочные продукты в ПЭТ-­бутылках. Монтаж оборудования в новом цехе был начат в январе. Сумма инвестиций составила более 50 млн рублей.«Благодаря запуску этих линий создано дополнительно 18 рабочих мест», — отметил генеральный директор АО «Акконд» Валерий Иванов, демонстрируя работу линий. Всего же на предприятии трудятся около 70 жителей села Янтиково и близлежащих деревень.

На сегодняшний день завод может перерабатывать до 80 тонн молока в сутки, что позволяет своевременно обеспечить заявки местных и федеральных сетей магазинов, представленных в регионе. Вся продукция производится по классическим традиционным рецептам. Ассортимент составляет более 30 наименований. «Имея такие территории, такие земли, мы сами должны прокормить свой народ», — уверен Валерий Иванов.

В ходе поездки Михаил Игнатьев посетил также в Канаше реконструируемый парк и сквер в селе Янтиково. Оба объекта должны встретить 75­-летие Победы в Великой Отечественной войне в обновленном виде.

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