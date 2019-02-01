27 октября — День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, ветераны автотранспортной отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Работники автотранспортных предприятий выполняют важнейшие экономические и социальные задачи. От стабильной и бесперебойной работы общественного транспорта, от того, как обеспечивается комфорт пассажиров, во многом зависят настроение и социальное самочувствие жителей республики, их производительность труда, а значит, и успешное экономическое развитие нашего региона в целом.

В Чувашии принимаются целенаправленные меры для организации эффективного транспортного сообщения, регулярно обновляется автомобильный парк, в работу общественного автотранспорта внедряются современные цифровые технологии. Благодаря профессионализму и ответственности работников автотранспортного хозяйства на наших дорогах происходят позитивные изменения, повышаются уровень безопасности участников движения и культура вождения.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто обеспечивает четкое функционирование такого сложнейшего механизма, как транспортный комплекс Чувашской Республики!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, ровных дорог и благодарных пассажиров, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев