Бесхозные объекты вовлекают в оборот

В республике продолжается вовлечение в налоговый и хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, выявленного в ходе акции «Народная инвентаризация».

Для этого проводится выверка существующих баз Росреестра, налоговых органов и органов местного самоуправления на предмет выявления объектов недвижимости, не поставленных на государственный кадастровый учет и на которые не зарегистрировано право собственности.

По данным Министерства юстиции и имущественных отношений республики, на первое октября нынешнего года администрациями муниципальных районов и городских округов выявлено и включено в перечень 42,2 тысячи объектов недвижимости, из них в налоговый оборот вовлечено 5,7 тысячи объектов. Из них 259 бесхозяйных объектов капитального строительства из 732-х, по которым не установлены собственники. Зарегистрировано право собственности на 220 выморочных объекта из 581-го, подлежащих регистрации наследниками. Поставлено на государственный кадастровый учет 1342 объекта из 8104, зарегистрировано право собственности на 700 объектов из 11594. Кроме того, проведен анализ в отношении 270 жилых помещений, ранее переданных по договору приватизации в собственность граждан, в результате зарегистрировано право собственности по 105 объектам.

Также выявлены земельные участки, не поставленные на государственный кадастровый учет, но есть документы, удостоверяющие права на эту землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Зарегистрировано право собственности физическими и юридическими лицами на 1705 таких земельных участков из 2408. Зарегистрировано право собственности на 1481 земельный участок из выявленных 18803 участков, поставленных на государственный кадастровый учет, но без проведения регистрации. То есть хозяев обрели пока 7,9% участков из подлежащих регистрации.

Чтобы вовлечь в налоговый оборот все выявленные объекты, в муниципалитетах проводят разъяснительную работу с населением — нужно оформлять право собственности на принадлежащие гражданам объекты недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, земельные участки).

Фото pbs.twimg.com: Народная инвентаризация помогает поставить на учет заброшенные земли и строения.