В кинотеатре Синема5 пройдет трансляция спектакля Большого театра

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В воскресенье, 27 октября, прямой трансляцией балета Александра Глазунова «Раймонда» Большой театр открывает десятый сезон «Большого балета в кино». В рамках проекта TheatreHD такие трансляции пройдут и в Чебоксарах, в кинотеатре Синема5.

Начиная с настоящего балетного хита в редакции прославленного балетмейстера Юрия Григоровича, с Ольгой Смирновой, Артемом Беляковым и Игорем Цвирко в главных партиях, главный театр страны в последующих трансляциях познакомит зрителей с не менее легендарными своими постановками. В проект 2019/2020 включены также «Щелкунчик», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Драгоценности» и «Корсар». Отличные съемки и звук делают такие просмотры максимально приближенными к посещению знаменитого театра. А в некоторых аспектах (например, крупные планы, интервью за кулисами) и предпочтительнее.

Опубликовано: 25 октября 2019 г.


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