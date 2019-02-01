В кинотеатре Синема5 пройдет трансляция спектакля Большого театра

В воскресенье, 27 октября, прямой трансляцией балета Александра Глазунова «Раймонда» Большой театр открывает десятый сезон «Большого балета в кино». В рамках проекта TheatreHD такие трансляции пройдут и в Чебоксарах, в кинотеатре Синема5.

Начиная с настоящего балетного хита в редакции прославленного балетмейстера Юрия Григоровича, с Ольгой Смирновой, Артемом Беляковым и Игорем Цвирко в главных партиях, главный театр страны в последующих трансляциях познакомит зрителей с не менее легендарными своими постановками. В проект 2019/2020 включены также «Щелкунчик», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Драгоценности» и «Корсар». Отличные съемки и звук делают такие просмотры максимально приближенными к посещению знаменитого театра. А в некоторых аспектах (например, крупные планы, интервью за кулисами) и предпочтительнее.