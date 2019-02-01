В Чувашии проводится конкурс на определение лучшей практики внедрения наставничества

Администрация Главы Чувашской Республики сообщает о начале приема заявок на участие в республиканском конкурсе на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, реализующих практики наставничества.

Участниками конкурса подаются заявка и документы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2019 № 401. Подробная информация размещена на баннере «Наставничество» на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами конкурса и ценными призами (общей стоимостью 150 тысяч рублей).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 октября 2019 г. по 28 февраля 2020 года по рабочим дням с 8 до 12 час. и с 13 до 17 час. по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. 13–01, суббота и воскресенье – выходные дни.

Справки по тел.: (8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, факс: (8352) 62-17-99; e-mail: ag-kadr@cap.ru.