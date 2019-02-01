Волонтеры-медики провели экспресс-обследование жителей Шемуршинского района

В Старочукальском фельдшерско-акушерском пункте побывал десант волонтеров-медиков.

В рамках продолжающегося проекта «#ДоброВСело» добровольцы и врачи ряда ведущих республиканских медицинских центров, больниц и поликлиник провели в Старых Чукалах экспресс-обследование здоровья местных жителей. Специалистами обследовано более 25 человек: неврологом, кардиологом и эндокринологом. Они разъясняли, как правильно питаться, вести здоровый образ жизни, оставаться активным и жизнерадостным.

Между тем команда волонтеров помогла медперсоналу в уборке пункта, привела в порядок территорию вокруг ФАПа: убрала мусор, опавшие ветки и листья. Затем молодые медики провели для школьников практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи, научили, как делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. А в завершение провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

СПРАВКА «СЧ» Всероссийский проект по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов «#ДоброВСело» реализуется волонтерами-медиками по всей стране при поддержке Минздрава России. Совершено около 1000 выездов в деревни и села. Проект поддерживают и волонтеры-медики Чувашии, которые вместе с большой командой представителей Минздрава республики, специалистов центров здоровья, врачами-специалистами регулярно выезжают в районы.

Фото cap.ru: Дружную команду участников проекта «#ДоброВСело», приехавших с добрыми делами в Шемуршинский район, от всей души благодарили и сотрудники ФАПа, и местные жители.