В столице Чувашии пройдет Чебоксарский театральный форум

Теперь и «Волжская сказка»

Чувашский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля переформатировал свой знаменитый Межрегиональный фестиваль национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра». Теперь в столице Чувашии начнет путь Чебоксарский театральный форум, в который войдут Всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя «Атăл юмахĕ» (Волжская сказка) и Международная лаборатория детской национальной драматургии «От чистого истока в прекрасное далёко». Начнется же форум с гастролей.

ЧТФ, как и прежняя «Сказочная палитра», будет проводиться для популяризации лучших образцов национальной драматургии, расширения творческих связей и взаимного обогащения театральных культур. ЧТФ-2019 состоится с 11 по 20 ноября.

Первым номером форума станут обменные гастроли с Тульским областным ТЮЗом, они состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Тульский коллектив покажет сказки «Халиф-Аладдин», «Царевна Несмеяна» и хоррор по мотивам тургеневского «Бежина луга». Последний к тому же примет участие в конкурсе «Волжская сказка». Чувашский же ТЮЗ побывает в Туле задолго до форума: 25 и 26 октября тульским зрителям будут показаны «Ромео и Джульетта» и «Конёк-Горбунок».

Непосредственно в «Волжской сказке» примут участие 10 театров страны, в том числе из казахского Акмолинска, из Уфы, Саранска, Йошкар-Олы и Москвы. Наш ТЮЗ выбрал для показа «Шинель» по повести Гоголя.

Готовится также образовательная часть фестиваля. В дни форума будут проходить мастер-классы ведущих специалистов в области театрального искусства. В столицу Чувашии уже согласован приезд режиссера и педагога Игоря Яцко, художника по свету Ивана Даничева, преподавателя сценической речи Марины Перелешиной, о пластическом воспитании актера расскажет режиссер и педагог Владимир Беляйкин.