Мошенники размещают «липовые» объявления о приеме на работу

Трудоустройство через Интернет для жителя Козловки обернулось финансовыми потерями.

Безработный козловчанин просматривал объявления о приеме на работу и отправил резюме в адрес одной из компаний, которой требовались водители в Сургут. Отклик поступил неожиданно быстро. «Начальник отдела кадров» предприятия позвонил ему лично, чтобы сообщить, что его кандидатура одобрена и необходимо выслать электронкой копии документов. Еще через пару часов соискателя попросили срочно оплатить авиаперелет из Казани до Сургута, так как компания уже забронировала для него билет. Расходы на дорогу, естественно, обещали компенсировать по прибытию.

Как и большинство потерпевших, мужчина слышал о таких способах обмана, но надеялся, что это не его случай. Оказалось, его. Горожанин перевел на чей-то электронный кошелек 11000 рублей, после чего «закадрившие» водителя мошенники перестали выходить на связь. Объявление в Интернете, на которое «клюнул» безработный, тут же было заблокировано. Потерпевший обратился в ОМВД России по Козловскому району, где проводится проверка по данному сообщению.