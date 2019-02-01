Суд оштрафовал коллекторов на 50 тысяч рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Нижегородская компания «Свобода от долгов», входящая в государственный реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, оштрафована на 50 тысяч рублей.

Ей вменено административное правонарушение. В региональное УФССП обратилась 38-летняя жительница Чувашии и представила уведомление, направленное на ее имя ООО «Свобода от долгов», содержание которого противоречит федеральному законодательству. В ходе административного расследования уполномоченными сотрудниками управления службы судебных приставов установлено, что это уведомление «имело своей целью не известить должника об имеющейся у него задолженности, а оказать на него психологическое воздействие для скорейшего получения денежных средств».

Арбитражный суд республики, рассмотрев протокол об административном правонарушении и собранные по делу доказательства, наказал фирму штрафом – за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Решение суда вступило в силу.

Опубликовано: 21 октября 2019 г.


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