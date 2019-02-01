В Чебоксарах начались гастроли Академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва

Сотворение мира – в каждом спектакле

Федеральная программа «Большие гастроли» дает жителям республики уникальную возможность увидеть спектакли, которые в свое время перевернули в стране представление о современной хореографии. Сегодня на сцене Чувашского театра оперы и балета начинает выступления Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.

Гастрольное турне легендарного театра приурочено к празднованию 85-летнего юбилея художественного руководителя театра Наталии Касаткиной (как говорит она сама – без пятнадцати сто), и гастрольный путь пролегает из Москвы до Новотроицка. Чебоксары на этом пути – первые после Москвы, спектакли московских мастеров балета увидят также в Ульяновске, Уфе и Оренбурге.

Юбилейная программа начала свое шествие на сцене Большого театра, где был представлен балет «Сотворение мира», поставленный Касаткиной и Василёвым еще в 1971 году, и которому с тех пор аплодировали во многих городах мира. История Адама и Евы по мотивам знаменитых рисунков Жана Эффеля была и любимым произведением автора балета, композитора Андрея Петрова. А в этой постановке Касаткиной и Василёва в разные годы танцевали такие звезды как Екатерина Максимова и Владимир Малахов. И вот уже более 30 лет зрительский интерес к спектаклю только растет. Этот балет включен и в гастрольную афишу всех упомянутых городов. Чебоксарцы увидят его 20 октября.

Сегодня же встреча с театром начнется с постановки «Дон Кихот». Это оригинальная редакция одного из любимейших балетоманами произведений. Впрочем, в этом театре все постановки идут в сугубо авторской интерпретации. А сам подход к постановкам здесь отличает именно то, что называют «живым театром».

Например, в «Дон Кихоте» кроме привычных по хрестоматийной постановке Петипа и Горского персонажей появляется немало новых, причем комических. Множество неожиданностей готовит и встреча с классической «Коппелией», где в атмосфере гофмановской таинственности на балетной сцене возникают «живые» предметы, фантастические механизмы и сам процесс создания совершенной автоматической куклы. Во многом неожиданным для любителей классического балета окажется и «рождественский балет» «Щелкунчик», в котором постановщики постарались раскрыть тему взросления девочки Маши, увидевшей в Рождество сказочную историю битвы принца-Щелкунчика и семиглавого Мышиного короля.

Наталия Касаткина сама сопровождает свой коллектив в этом большом турне. На встрече с журналистами она сказала, что театр очень серьезно готовился к этим гастролям и постарался представить разные спектакли. Их выбирали из 25 постановок, которые сейчас составляют репертуар.

Знаменитая балерина и хореограф своих артистов называет соавторами всех постановок. И еще одним соавтором – зрителей, которые неизменно дарят свои восторги прекрасной труппе. Государственный академический театр классического балета уже побывал в Чебоксарах на Международном балетном фестивале и успел ощутить теплый прием и зрительскую энергетику. Это тоже сыграло свою роль при выборе города для гастролей. Хотя, по словам солиста балета Артёма Хорошилова, сейчас у них особая миссия – показать свой театр.

Можно сказать, что чебоксарцам и гостям столицы очень повезло. Приезд такой труппы сразу с четырьмя лучшими спектаклями – огромное событие в культурной жизни города. И на эти три дня Чебоксары становятся волжской столицей балета.