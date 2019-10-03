«Моргаушское яйцо» удостоено золотой медали

Высокие потребительские свойства продукта подтверждены на выставке «Золотая осень-2019»

Традиционный смотр достижений аграриев проходил в Москве, в павильонах ВДНХ, с 8 по 12 октября. Медаль высшей пробы и Диплом выставки коллектив ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» завоевал в основной номинации: за производство столовых яиц отборной, первой и второй категорий. Они наиболее востребованы у потребителей. Так что же мы едим, отовариваясь в павильонах ОАО «Птицефабрика «Моргаушская»?

На любой вкус, а теперь — и цвет

Как уверяют технологи фабрики, яйца разных категорий отличаются только по массе, вкусовых отличий практически нет. Но для гурманов дают такие пояснения. Размер яйца зависит от возраста курицы-несушки. «Отборные», самые крупные, яйца несут курицы возрастом от 12 до 22 месяцев. Часто отборный продукт бывает с двойным желтком, что и привлекает покупателей. Вторая категория — прерогатива молодых курочек, нестись они начинают на пятый месяц с момента появления на свет. По мере роста и развития молодняк начинает поставлять к нашему столу продукцию первой категории.

Рацион же кормления для всех кур-несушек одинаковый. Вот от того, насколько он соблюдается, в основном и зависит вкус деликатеса. А потому производству кормов, наличию в них всего перечня ингредиентов в ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» уделяют первостепенное значение. Качество кормовых смесей обеспечивается высокопроизводительным агрегатом «Бушхов Турмикс» производства Германии, способным производить 12 тонн кормов в час. Этим полностью покрывается потребность поголовья промышленного стада и ремонтного молодняка, которое достигло сегодня на предприятии 650 тысяч голов.

К заготовке кормов на фабрике относятся с особым вниманием. Современные ангары, возведенные в последние годы для хранения зерновых культур — пшеницы, ячменя, а также гороха, заполнены до отказа. Их припасено 14 тысяч тонн, что обеспечит сытую жизнь до нового урожая. Другие компоненты комбикормов складируются с трехмесячным заделом.

Наша справка Для приготовления кормов кроме зерна требуются жмых и шрот подсолнечный, масло подсолнечное, белково-витаминно-минеральный комплекс, в который входит мясо-костная и рыбная мука. Для прочности скорлупы яиц в кормовую смесь добавляется морская ракушка и известняк.

Независимо от присвоенной категории «Моргаушское яйцо» имеет белую окраску, производится от куриц кросса «Хайсекс Уайт» и «Декабл Уайт». Но 13 октября в клетки заселили и крошечных цыплят породы «Хайсекс Браун». Их 72 тысячи голов. Они коричневого цвета, и яйца, которые они начнут нести с конца января 2020 года, будут тоже с коричневой скорлупой. Как говорит Флора Смирнова, птичница с 15-летним стажем, «крохотные новобранцы» имеют высокую подвижность, веселый нрав. Новоселам отвели под заселение только что реконструированный цех, оснащенный автоматикой и контроллером управления микроклиматом. 2019 год стал годом завершения реконструкции всех 18 производственных цехов фабрики.

Наталья Балахонова, птичница, на фабрике работает второй год. Приехала из Пермского края. Под ее опекой 69 тысяч 300 голов птицы: «В цеха поступило новое оборудование. Все стало чисто и красиво. Куры способны поднять настроение».

Ирина Косарева, работница склада готовой продукции с 29- летним стажем. Гордится тем, что работает на «Птицефабрике «Моргаушская». Категорию яиц при сортировке может определить на ощупь.

Плановость и точный расчет

В успешной работе ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» нет случайностей. Есть планы стратегические, и есть тактические подходы к их решению. Вот и последний эксперимент с приобретением курочек с коричневым оперением решает сразу две задачи: кросс «Хайсекс Браун» обеспечивает не только рост производства яиц, но и производства куриного мяса. Их тушки на 400 граммов тяжелее, чем у белых «хайсексов». А ведь куры, снизившие производительность, требуемую в промышленных масштабах, подлежат забою или реализуются населению в живом виде для подсобных хозяйств. Там они еще послужат верой и правдой своим хозяевам не один год.

И вот еще пример хорошего владения арифметикой бизнеса. Руководство фабрики подсчитало, что на сегодня выгоднее все же покупать инкубационное яйцо в Свердловской области и только затем выводить цыплят и выращивать их в собственных модернизированных инкубаторах. А вот реализация отслуживших свой срок кур–несушек или ремонтного молодняка трехмесячного возраста — дело прибыльное. И эта тенденция будет сохраняться в нынешнем виде.

По весне у ворот фабрики выстраивается очередь, в которой не только жители чувашских деревень, но и автомобили-птицевозы из многих регионов России — не только соседних, но и дальних. Живой продукт «Птицефабрики «Моргаушская» имеет хороший спрос.

Наша справка В 2018-м в ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» было произведено 128 миллионов яиц. Рост к уровню 2012 года составил 93%. В этом году этот показатель будет превышен еще на 5 миллионов штук.

Вместе с тем в этом году предприятие запустило в эксплуатацию новый убойный цех на 4 тысячи голов в смену, который в разы ускоряет важный производственный процесс замещения птицемест ремонтным молодняком в освободившихся помещениях. Тем самым новый убойный цех позволяет увеличить производство яиц на 5 миллионов штук в год. В том числе — и яиц коричневого цвета.

Маркетологи предприятия планируют в фирменную упаковку укладывать 5 яиц с белой и 5 яиц с коричневой скорлупой. Но главной проблемой для фабрики была и пока остается проблема удовлетворения растущего спроса на «Моргаушское яйцо». По самым скромным подсчетам, производство надо увеличивать наполовину. Этот показатель не может не радовать, но и заставляет искать пути и методы решения проблемы.

А таких навыков моргаушским птицеводам не занимать. К примеру, среди перспективных направлений развития рассматривается возможность создания собственного родительского стада, что потребует строительства отдельного цеха содержания птицы. От внешней зависимости фабрика рано или поздно будет уходить, а там и до селекционной работы рукой подать.

К вопросу о качестве

В конце прошлого года специалисты «Россельхознадзора» по Чувашии и Ульяновской области подвергли самым тщательным лабораторным анализам яйца и мясо производства ОАО «Птицефабрика «Моргаушская». Исследования производились по 15 параметрам в Москве и Казани. Ни антибиотиков, ни стимуляторов роста, ни пестицидов — никаких вредных добавок обнаружено не было. Это свидетельство того, что куры потребляют только натуральные сбалансированные корма, не болеют и содержатся в хороших условиях.

Елена Кузнецова

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