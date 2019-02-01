Т Плюс и ФАС договорились о партнерстве

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ПАО «Т Плюс» и Федеральная антимонопольная служба заключили соглашение о взаимодействии для развития дальнейшего сотрудничества. Документ подписали генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер и руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны усилят информационный обмен и будут организовывать совместные совещания, конференции и семинары. ФАС будет привлекать представителей Т Плюс к работе экспертных и консультативных советов при ведомстве.

Кроме того, антимонопольный орган будет давать разъяснения действующего законодательства в рамках своей компетенции, а энергокомпания обеспечит максимально оперативное рассмотрение запросов, предложений и материалов, поступающих из ведомства.

«Нам очень важна совместная работа с ведомством, — отметил Андрей Вагнер. Мы готовы взаимодействовать с антимонопольной службой на принципах максимальной открытости, прозрачности и оперативности.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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