Пустые пляжи и чайники из Китая

История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 11 октября 1969 года

Вот уже год, как Чебоксарская пристань преобразована в речной порт. О том, как прошел сезон в новом качестве и как речники готовятся к закрытию навигации, рассказал начальник порта К.В. Пасынков.

«Не ласково было нынешнее лето. Очень часто пустовали волжские пляжи. По сравнению с прошлыми годами меньше был поток горожан на левый берег Волги. В общем, для организации пассажирских перевозок навигация была не благоприятной. Несмотря на это, перевозки пассажиров значительно возросли. <…>

Неплохо действовала линия Чебоксары — Кувшинка, на которой особенно четкое движение было установлено во второй половине навигации. Здесь наиболее интенсивен пассажирский поток. Поэтому были введены дополнительные рейсы теплоходов».

На снимке: разгрузка материалов в Новочебоксарском порту. Фото В. Шемарова

40 лет назад — 9 октября 1979 года

Заслуженный мастер спорта Майя Костина вернулась в Чебоксары с финальных соревнований VII летней Спартакиады СССР по парашютному спорту. Эти старты были для нее заключительными в сезоне. А сам сезон 1979 года — юбилейным.

«Двадцать лет назад, в мае 1959 года, она, семнадцатилетняя выпускница одной из школ рабочей молодежи Чебоксар, работавшая машинистом башенного крана, на аэродроме аэроклуба ДОСААФ совершила первый прыжок с парашютом.

— Ну как? — спросил Майю после ее приземления инструктор Николай Чистяков.

— Хочется прыгать еще! <…>

Летом 1968 года Майя Костина (уже в звании чемпионки мира) совершила двухтысячный прыжок. А теперь на ее счету более 5600 прыжков.

— Близок и шеститысячный рубеж! — говорим мы смелой парашютистке.

Ю. Плотников».

30 лет назад — 7 октября 1989 года

Чебоксарский магазин «Хозяйственный» возле сквера Чапаева был «оккупирован» покупателями. А причиной тому — дефицитный товар.

«Более ста комплектов посуды и семьсот чайников китайского и японского производства, стоящие соответственно 185 и 18-19 рублей, разошлись за считанные часы.

— Меня поразило, — говорит директор магазина С.И. Миронова, — что некоторые брали по 2-3 комплекта. Видимо, покупатель по-своему приспособился к состоянию дефицита. У нас стали исчезать даже неходовые товары. Например, мельхиоровые и позолоченные ложки. <…>

А, может, до конца года поступит еще какая-либо импортная партия?

— Нет, ничего не будет для всей республики, — ответил директор базы «Росхозторга» О. А. Иванов».

11 октября 1989 года

В школе № 14 Новочебоксарска необычное нововведение — здесь выдали стипендию школьникам — отличникам и активистам.

«Конечно, ее размер не ахти какой большой, но все-таки получать стипендию от 15 до 20 рублей было приятно ребятам. По единодушному мнению педагогов, такая форма материального поощрения за отличную учебу — дело хорошее, и нет в ней ничего предосудительного. Другой вопрос — откуда у школы деньги? Об этом позаботился созданный при школе кооператив учителей физики и информатики, руководит которым молодой педагог С.В. Ижабараев. Кооператив разрабатывает специальные программы для преподавания информатики в школах города и предлагает свои услуги коллегам. <…> Благодаря выполненным договорам кооператив накопил определенную прибыль, часть которой решил направить на поощрение ребят.

Г. Иванова».

20 лет назад — 12 октября 1999 года

Дерзкое ограбление почти как в западных боевиках произошло в Чебоксарах. В служебное помещение автозаправки на Московском проспекте ворвались двое в масках и с оружием.

«Один держал под прицелом перепуганных женщин — работниц заправки, а другой перепрыгнул через барьер и забрал выручку. Расчет, видимо, был на неожиданность и безнаказанность.

Разбойное нападение длилось всего несколько минут. С добычей преступники выбежали на улицу, на ходу снимая маски. В синей «Таврии» с наспех приляпанным сзади импортным номером их дожидался третий сообщник. Но на выходе грабители чуть ли не лицом к лицу столкнулись с директором автозаправки, по чистой случайности именно в этот момент подъехавшим на джипе на работу. Мужчина оказался не робкого десятка, джип тут же развернулся и начал преследовать «Таврию». На улице Водопроводной тяжелая иномарка настигла беглецов, стукнула бампером легковушку (от удара с нее свалился фальшивый номер)… <…>

При осмотре машины в салоне нашли служебное удостоверение… сотрудника отдельного батальона милиции при Управлении вневедомственной охраны МВД ЧР. Чуть позже было установлено, что и двое других подозреваемых — из той же службы. <…>

Под утро в подъезде жилого дома задержали двоих, причем — так уж сложилось — брали их вчерашние сослуживцы по батальону.

Л. Буланкина».