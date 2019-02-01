В Чувашии объявлен конкурс среди организаций, развивающих наставничество

Вчера правительство Чувашии приняло постановление о проведении ежегодного конкурса среди организаций, развивающих наставничество.

В таком конкурсе может принять участие любая организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственные органы и органы местного самоуправления.

Конкурс имеет высокий статус — он будет проводиться Администрацией Главы Чувашской Республики. Победителю и призерам будут вручаться дипломы и ценные призы общей стоимостью 150 тыс. рублей.