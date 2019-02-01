В Чувашии объявлен конкурс среди организаций, развивающих наставничество

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера правительство Чувашии приняло постановление о проведении ежегодного конкурса среди организаций, развивающих наставничество.

В таком конкурсе может принять участие любая организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственные органы и органы местного самоуправления.

Конкурс имеет высокий статус — он будет проводиться Администрацией Главы Чувашской Республики. Победителю и призерам будут вручаться дипломы и ценные призы общей стоимостью 150 тыс. рублей.

Опубликовано: 10 октября 2019 г.


Читайте также:

На конкурс "Лидеры России" было подано более 227 тысяч заявок
В Чувашии подвели итоги конкурса «Лучший кабинет ОБЖ-2019»
В Чебоксарах прошел конкурс творчества юношей с ограниченными возможностями здоровья «Богатырская за...
В Чувашии подвели итоги конкурса "Женщина - лидер"
Лучшие — скульпторы из Чувашии
Деловые леди блистали на сцене и делились секретами своего успеха
Анжелика Сидорова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы
Лучшие управленцы обсудили с Михаилом Игнатьевым проблемы региона и свои проекты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.