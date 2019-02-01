В Чувашии стартовал второй этап проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

3000 школьников Чувашии примут участие в практических мероприятиях проекта по ранней профессиональной ориентации для учеников 6-11 классов «Билет в будущее». Мероприятия будут организованы более чем на 20 площадках.

По итогам онлайн-тестирования подростки получили информацию о доступных практических профориентационных мероприятиях, которые позволят им погрузиться в мир профессий. Это профессиональные пробы, мастер классы, встречи с экспертами и профориентационные квесты.

Во время профессиональных проб ознакомительного формата чувашские школьники смогут встретиться с индустриальными экспертами, задать им вопросы и узнать о той или иной профессии. Специалисты детально раскроют содержание компетенций, функциональные особенности специалиста в разных отраслях. В течение месяца участники проекта на площадках смогут посетить разнообразные мероприятия. Это знакомство с волшебной кухней, школой дизайна, школой робототехники, персонажами сказок. С подростками поделятся тонкостями сервировки тематического стола, расскажут о том, как работают декораторы, что находится в лаборатории медицинских анализов и чем интересна фармацевтика.

На площадках проведения мероприятий будут работать разнообразные секции, где наставники расскажут о роли компетенций в современной экономике, ситуации на рынке труда и образовательных услуг. После ознакомления с компетенциями у школьников появится возможность получить индивидуальные консультации по профессии.

Для участников проекта «Билет в будущее» также предусмотрен квест на профориентационном событии. Игра познакомит ребят с пятью компетенциями. Участники малыми группами будут выполнять задания, отражающие деятельность по компетенциям: графический дизайн, ремесленная керамика, технологии моды, 3D моделирование для компьютерных игр, дизайн интерьера.

Дополнительная информация: Чувашский республиканский институт образования, Степанова Лариса Анатольевна, тел.: 58-45-20