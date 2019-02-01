В ТЮЗе расскажут о мигрантах в столице

Огни большого города

В Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля идут последние репетиции новой постановки. Премьера спектакля по пьесе башкирского драматурга Шауры Шакуровой «За синими туманами» намечена на 17 октября.

Как рассказывают в театре, герои этого спектакля живут ожиданием недостижимого и далекого счастья, все их разговоры, мысли и чаяния — о том прекрасном времени, которое когда-нибудь, возможно, даже очень скоро, обязательно настанет. В этом их схожесть с чеховскими героинями «Трех сестер». Но если те стремятся уехать из провинции, то приметой нашего времени, напротив, стали разговоры о возвращении домой. Марат, Шамиль, Залия и Эльмира живут в Москве, их жизнь полна бурными событиями, но все их мысли — о родном ауле. Жанр драмы позволяет постановщикам и артистам ставить современные вопросы, что называется, ребром, показать, что чувствуют молодые люди из регионов, приехавшие на учебу или на работу в столицу.

Пьеса «За синими туманами» — лауреат нескольких драматургических конкурсов, в том числе Международного конкурса драматургии «Литодрама-2018». Чувашский ТЮЗ выиграл право первой постановки этой пьесы благодаря Международному драматургическому конкурсу «Автора — на сцену!» и получил спонсорскую поддержку для ее реализации.

Режиссер-постановщик — Дмитрий Петров. Художник — Лариса Комиссарова. В новом спектакле заняты Владимир Свинцов, Александр Васильев, Антонина Чернова и Альбина Агеева.