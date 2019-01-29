В Чебоксарах 14 автомобилей залило бетоном

«Ехал по улице Калинина мимо «Мега Молла», остановился на красный, и тут на дорогу и автомашины вылился бетон!» — рассказывает водитель «Лады Икс Рей». От бетонных брызг на его авто образовались сколы на крыше и лобовом стекле.

Не повезло и 13 другим транспортным средствам, среди которых микроавтобусы «Форд» и «Газель», восемь иномарок и несколько отечественных легковушек. Пострадавшие автовладельцы уже написали заявление в полицию и проходят экспертизу, чтобы оценить размер причиненного ущерба.

Оказалось, машины облило бетонным раствором из бадьи башенного крана, переносившего груз при строительстве жилищного комплекса рядом с торговым центром. Строители объясняют ЧП неисправностью выпускного лотка бадьи для подачи бетона, но не исключено, что крышку элементарно плохо закрепили.

Происшествие вызвало затор на участке дороги, где движение всегда очень интенсивное, но сотрудники полиции оперативно предприняли все необходимое, чтобы нормализовать ситуацию.

По данному факту в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары проводится проверка, чтобы выяснить, есть ли в действиях строительной компании признаки правонарушения. Потерпевшим (хорошо еще, что бетонная смесь вылилась только на машины, а не на людей) предстоит взыскать ущерб с фирмы в гражданском порядке. В комментариях в соцсетях по этому поводу уже подшутили, что стоимость дома сразу возросла на несколько миллионов…

Кстати, похожий случай был зарегистрирован нынешним летом в столице Молдовы. Там несколько автомобилей облило бетоном из проезжавшей мимо строительной машины.