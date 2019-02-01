Специальные устройства и «левые» банковские карты не уберегли мошенника от наручников

Чтобы запутать следы, злоумышленник использовал специальные технические устройства и чужие банковские карты, но это ему не помогло…

Нехитрая схема: объявление о продаже несуществующего товара и просьба выслать предоплату. Но к делу молодой житель Рязани подошел весьма серьезно. Арендовал квартиру, использовал специальную технику, имитирующую звонки из другого региона, банковские карты, оформленные на посторонних людей.

Однако в случае с чувашским уголовным розыском все эти меры предосторожности лишь немного отсрочили закономерную развязку. В один из сентябрьских дней возле офиса «Рога и копыта», из которого рязанец «разводил» интернет-клиентов, его ждала полицейская засада. С оперативниками предприимчивый бизнесмен разговаривал уже далеко не так уверенно, как с покупателями…

В Чувашии жертвами «продвинутого» мошенника стали два человека, которые решились на покупку запчастей через Интернет. Это глава сельхозпредприятия из Моргаушского района, который перевел на его карту порядка 9000 рублей, и чебоксарец, потерявший аналогичным способом шесть тысяч. Оба хотели сэкономить, приобретая автомобильный двигатель через Интернет.

Задержанный уже возместил им ущерб, что сыграло свою роль при избрании судом меры пресечения. Ранее не судимый подозреваемый был отпущен под обещание явиться по первому требованию следователя и примерного поведения. Проверяется причастность молодого человека к преступлениям в отношении жителей других регионов России.