Социальный контракт для малоимущих граждан будет усилен финансовой поддержкой

Как известно, Президентом России поставлена задача за шесть лет снизить уровень бедности в стране в два раза. Такая работа ведется по многим направлениям, в том числе и путем заключения так называемых социальных контрактов. Это договор, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения, который должен стимулировать активные действия заявителей для преодоления трудной жизненной ситуации.

Такую практику успешно внедряет Минтруд Чувашии — в республике на сегодняшний день заключено уже 876 социальных контрактов. А с 2020 года при заключении такого контракта вводятся дополнительные меры социальной и финансовой поддержки. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено дополнительно более 350 млн рублей, которые пойдут на финансирование соцконтрактов с 3800 малоимущими гражданами Чувашии.

Эти средства будут направлены, в частности, на выплаты в размере 10134 рубля за трудоустройство или прохождение профобучения при содействии службы занятости; оплату профобучения (в среднем 20868 руб. за курс); единовременную материальную поддержку в размере 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и другие выплаты, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации гражданами с низкими доходами.

Увеличение финансовой поддержки предусмотрено также для многодетных семей в виде выплаты на каждого ребенка, начиная с третьего. Для Чувашии, где проживают более 13 тыс. многодетных семей, это особенно актуально.

Для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта необходимо обратиться в отдел социальной защиты КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии по месту жительства. Там проведут с обратившимися собеседование, в ходе которого заполняется опросный лист. Затем с участием гражданина разрабатывается программа социальной адаптации и готовится проект социального контракта. Не позднее чем через восемь дней со дня регистрации заявления специальная межведомственная комиссия даст заключение о возможности заключения социального контракта.

Анна Григорьева