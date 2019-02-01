В Чувашии работает 21 мобильный ФАП

В республику продолжают поступать мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Их приобрели благодаря федеральному финансированию. Всего на эти цели было выделено 55 млн рублей.

Восемь мобильных комплексов прибыли в Чувашию еще в июне, на днях пришли еще столько же. Теперь в районы Чувашии будет выезжать 21 мобильный ФАП: пять были закуплены еще в прошлом году. В каждом районе — свой комплекс. Еще по одному передвижному маммографу и флюорографу ждем в конце года.

Благодаря мобильным комплексам будут обследованы дополнительно около 33 тысяч сельчан, проживающих в небольших, до 100 человек, населенных пунктах, где нет стационарного ФАПа и откуда далеко добираться до райцентра. В прошлом году выездные медицинские бригады провели осмотр более 50 тыс. человек.

Сейчас уже задействованы передвижной центр здоровья и 13 мобильных медицинских комплексов.

Алексей Петров

Фото cap.ru: Мобильные ФАПы уже выезжают в села республики, медики проводят диспансеризацию и вакцинацию от гриппа.