Окружной фестиваль собрал талантливых ребят и лучшие семьи Приволжья

Чтобы вернулось детство

Четыре конкурса объединил окружной фестиваль по поддержке детских домов «Вернуть детство», прошедший на днях в Саранске. Это выставка прикладного творчества «МастерОК», интеллектуальная игра «Ума палата», творческий турнир «Звезды детства» и спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья». Традиционно под эгидой фестиваля состоялся и конкурс «Успешная семья Приволжья».

Чувашию представляли около 30 ребят из Чебоксарского и Шумерлинского центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кугесьской школы-интерната, где обучаются ребята с проблемами здоровья, и Порецкого детдома. По словам сопровождающих, наши воспитанники проявили волю к победе в турнирах по волейболу, футболу и настольному теннису, показали настоящий командный дух в легкоатлетической эстафете. В творческом испытании замечательно исполнили музыкальную композицию на деревянных ложках, покорили сердца зрителей танцем «Синий платочек» и проникновенными стихами о бравых защитниках Родины.

Цифра Более 500 детей и подростков из 14 регионов ПФО приняли участие в окружном фестивале по поддержке детских домов «Вернуть детство» и конкурсе «Успешная семья Приволжья»

За талантливых мальчишек и девчонок болели и переживали не только представители делегаций, но и участники конкурса «Успешная семья Приволжья». К слову, во многих семьях есть как свои родные, так и взятые на воспитание дети. Например, конкурсанты из Чувашии Иван Иванович и Алина Витальевна Александровы из Аликовского района — родители троих кровных и шестерых приемных детей. Стаж семейной жизни четы — 25 лет. И муж, и жена работают в школе: он завхозом, она поваром.

По словам супругов, в их многодетной семье существует правило: «Один за всех и все за одного!» Поэтому домочадцы всюду вместе: дружно работают в саду-огороде, выезжают в лес за ягодами и на рыбалку, ухаживают за домашними животными. Родители приучают детей к труду и самостоятельности, взаимовыручке и доброте. Именно поэтому семья Александровых из Чувашии стала победительницей в номинации «Трудовая династия». «Это здорово, что фестиваль для ребят из детских домов проводится вместе с семейным конкурсом, — считают многодетные родители. —Мы друг с другом знакомимся, много общаемся. Дети не должны терять надежду обрести новую семью».

Фото Олега Мальцева: В прошлом году на республиканском конкурсе «Семья года» Александровы были признаны самой трудолюбивой семьей.