Машиностроители обсудили проблемы отрасли

На защите интересов промышленников

Ультрасовременный производственный корпус чебоксарского предприятия «Сеспель» в Моргаушском районе вырос в чистом поле буквально за год. Огромные сборочные цеха соседствуют здесь с просторным шоурумом — площадкой для демонстрации готовой продукции. Выставленные под открытым небом танк-контейнеры, цистерны и полуприцепы для перевозки самых разных грузов — от муки до сжиженных газов — заметны с федеральной автотрассы «М-7» и говорят, что называется, сами за себя. Земельный участок вблизи оживленной дороги, к слову, заводу предоставлен правительством республики на льготных условиях. Это одна из государственных мер поддержки чувашских машиностроителей.

В пятницу о проблемах отрасли говорили на расширенном заседании чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое прошло на базе ЗАО «Сеспель». Предприятие, где делают специализированную транспортную технику для строительства, сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, химической и пищевой промышленности, было выбрано не случайно. Это единственное в России производство по выпуску цистерн для перевозки опасных грузов. В работе круглого стола приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех, член Союза машиностроителей России Сергей Абрамов, а также руководители нескольких десятков крупнейших промышленных предприятий республики.

«Задачи, которые поставлены перед нами руководством страны, весьма амбициозны. В первую очередь они связаны с диверсификацией предприятий оборонно-промышленного комплекса, — открывая заседание, обозначил Сергей Абрамов. — Как вы знаете, Президент поставил задачу до 2030 года выйти на показатель 50% от реализации гражданской продукции в структуре выручки. При этом госкорпорация Ростех поставила перед вверенными предприятиями цель сделать это уже в 2025 году. Сейчас мы уверенно двигаемся к намеченной цели». В том, что российские предприятия возьмут эту планку, индустриальный директор Ростеха не сомневается. Увиденное в Чувашии (до посещения «Сеспеля» Сергей Абрамов побывал еще и на «Промтракторе»), по его словам, наглядно демонстрирует высокий потенциал российских промышленников, а их уровень компетенции «не уступает, а где-то и выше, чем у конкурентов».

Фоторепортаж Олега Мальцева:

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в свою очередь отметил, что в республике промышленный комплекс формирует 31% валового регионального продукта, обеспечивая более 50% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Каждый третий работник в республике занят в промышленности. «Ростех — наш партнер. На взаимовыгодных условиях нашим предприятиям, особенно тем, кто готов конкурировать и выпускать товары на экспорт, надо выстраивать отношения. Смело представлять себя, добиваться результатов и получать прибыль. Мы всегда помогали и будем помогать таким предприятиям», — обратился Михаил Игнатьев к чувашским производителям.

Присутствовавшим на заседании совета представителям компаний предложили открыто озвучить волнующие их вопросы, чем промышленники не преминули воспользоваться. Так, в частности, на «Сеспеле» одним из главных сдерживающих факторов роста производства называют барьеры в сертификации продукции. Процедура эта сложная, занимает много времени, а в результате европейские и китайские производители выходят на мировые рынки раньше.

«Хотелось бы благодаря Союзу машиностроителей получить равные условия», — высказал пожелание директор Чебоксарского предприятия «Сеспель» Владимир Бакшаев. Руководителю пообещали переломить ситуацию — по мнению Сергея Абрамова, защита интересов российских промышленников должна быть превыше всего. Возможности у Союза машиностроителей России для этого есть. Помимо того что организация — инструмент поддержки реальной промышленности страны, это еще и мощнейший лоббистский ресурс.

Затронули на заседании и перспективы развития предприятий концерна «Тракторные заводы», расположенных на территории республики, говорили о нынешнем тренде в промышленности — цифровизации, а также о проблемах кадрового обеспечения машиностроительного комплекса.

КСТАТИ В этот же день индустриальный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов посетил предприятия Концерна «Тракторные заводы» ПАО «Промтрактор» и ООО «Промлит». Он ознакомился с потенциалом предприятий, осмотрел цеха и образцы тракторной техники. «Хотел бы поблагодарить лично Главу Чувашии Михаила Игнатьева за активное участие. Мы вместе смогли добиться очень серьезных результатов, динамика вызывает у нас восторг и восхищение. Все эти показатели характеризуют эффективную работу команды республиканской власти и Ростеха», — цитируют Сергея Абрамова в пресс-службе Администрации руководителя республики.

Фото Олега Мальцева: Промышленный потенциал чувашских предприятий высок, отметили гости, а многие из них являются инновационными.