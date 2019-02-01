Более 70 тысяч жителей Чувашии приняли участие в «Кроссе нации»

В субботу, 21 сентября, Всероссийский день бега «Кросс Нации» в 16-й раз прошел в столице республики на набережной Залива.

Погода словно поняла важность момента: накануне шел дождь, а в этот день светило солнце. Правда, периодически налетал порывистый ветер. Массовый забег – три километра вдоль Залива. Но прежде чем спортсменка-фристайлистка Лана Прусакова дала ему старт, Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил всех участников: «Личным примером вы показываете, как нужно любить себя и спорт». И сообщил, что в следующем году будет выделено 500 млн рублей на капитальный ремонт не менее 30 футбольных полей при школах республики. «Занятия спортом всегда поднимают настроение, позволяют людям ближе общаться и делать добрые дела. Спорт – это норма жизни», — подчеркнул Михаил Васильевич.

Несмотря на то, что старты кросса прошли одновременно во всех городах и районах Чувашии, несколько команд из районов приехали в Чебоксары. Спортсмены сами выбирали себе дистанцию в зависимости от возраста: четыре, шесть, восемь и двенадцать километров. Дети – один и два километра.

Цифра: 71 590 жителей республики приняли в этот раз участие в «Кроссе нации», из них 17 845 человек пробежались по набережной Чебоксарского залива

Показывая пример остальным, на старт вышли и члены правительства республики, руководители территориальных федеральных органов власти. Было очень много студентов и медиков федеральных, республиканских, городских и даже районных лечебных учреждений. Команда ибресинской ЦРБ ждала старта в отличном настроении. Надо сказать, что медиков было очень много, причем невооруженным глазом можно было определить, что физическая нагрузка у них серьезная и регулярная — об этом красноречиво говорили и подтянутые фигуры, и упругая походка. И если такой врач посоветует больше двигаться, то возразить ему пациент уже не сможет.

Разброс в возрасте участников впечатлял: рядом с атлетического сложения молодыми людьми бежали пожилые, подростки и совсем дети. У детсадовцев и младших школьников был свой забег — ребятишки рассыпались на набережной как горох, было видно, как они выкладываются. На пути к финишу юные бегуны растянулись косяком, некоторые напоминали спортивных ходоков: силенок не хватало на большее, но с дистанции упорно не сходили.

Когда вдруг раздался громкий плач, взрослые насторожились: травма? Девочка рыдала, заливая слезами спортивный костюм. Оказывается, она не сумела прибежать первой, и организм от обиды выдал такую реакцию… А четвероклассник Данил, добежав до финиша, радостно закричал: «Я двенадцатый!» Чуть отдышавшись, он стал рассказывать друзьям, что был последним, но потом «ка-аак побежал!» И вот двенадцатый или… четырнадцатый, он уже забыл. На вопрос, будет ли еще участвовать в соревнованиях, мальчик только помотал головой: «Ни за что!» Однако немного посидел, отдохнул и мнение изменил: «В следующий раз еще побегу! Вот только потренироваться надо». Такой вывод, сделанный ребенком, дорогого стоит.

Справка «СЧ» Всего в массовых забегах в 2018 году приняли участие 70 тыс. 148 человек, в 2017 г. – 61 222 чел., 2016 г. – 60 612 чел., 2015 г. – 59 837 чел., 2014 г. – 59 522 чел., 2013 г. – 53 792 чел., 2012 г. – 50 тыс. чел., в 2011 г. – 50 тыс. чел., 2010 г. – 41 тыс. чел., 2009 г. – 35 тыс. чел., 2008 г. – 23 тыс. чел., 2007 г. – 25 тыс. чел.

В команде Чувашского педуниверситета первым к финишу прибежал Вадим Васильев. Юноша, когда еще учился в канашской школе, участвовал во всех спортивных соревнованиях и теперь, став студентом, продолжает заниматься. Его друзья Даша Сергеева и Дмитрий Николаев смеются, что как ни старались, не смогли Вадима догнать. Даша приехала учиться в Чебоксары из Нижнего Новгорода, и очень удивлена такой массовой приверженностью к спорту в республике. Утренние зарядки, пробежки по набережной, спортивные соревнования не только российского, но и международного уровня, во время которых очень много болельщиков, ее пока еще удивляют.

А Дмитрий, выпускник Шоршелской школы, уверен, что студентам без физической нагрузки учиться тяжело.. И еще чем хорош спорт – это победа над собой, над своими неудачами.

Все время, пока шли соревнования, рядом дежурили две бригады: скорой помощи и реанимации. Медиков «скорой» несколько раз побеспокоили: перед стартом у двух человек поднялось давление, один ребенок упал на дистанции и ободрал коленку. Реаниматологам, к счастью, работы не нашлось.

Самым взрослым участником забега стала 89-летняя чебоксарка Миранда Кольцова. Ей даже вручили специальный приз за опытность: для нее это уже 16-й кросс. Такой же приз получил 84-летний Александр Захаров. Самыми юными спортсменами в этот раз оказались двухлетние Аня Хундякова и Глеб Немцев.

Победители и призеры «Кросса Нации» получили медали Минспорта республики, дипломы и памятные подарки.

Фоторепортаж Олега Мальцева:

Нелли Русакова