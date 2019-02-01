Голосуем за комфорт

Где проводить благоустройство?

На портале «Открытый город» началось голосование по выбору территорий, которые в итоге благоустроят в Чебоксарах в 2020 году.

Выбирать чебоксарцам предлагается из 13 вариантов, некоторые из них уже участвовали в подобном голосовании весной, но тогда не прошли. Три территории, набравшие больше всего голосов горожан, будут обустроены в 2020 году при поддержке из федерального и республиканского бюджетов по программе «Формирование комфортной городской среды».

В списке нынешних претендентов Московская набережная (следующий этап ее благоустройства), сразу несколько скверов — имени В.И. Чапаева, Кадетский (также продолжение работ), в районе ДК «Салют», по проспекту Максима Горького, по Московскому проспекту, 3 и на площади Республики, зона отдыха горожан в сквере К.В. Иванова (также следующий этап благоустройства), парки на площади Победы в Чапаевском поселке и на улице Ашмарина, аллеи на улицах 324-й Стрелковой дивизии и Айзмана в Альгешево, лесной массив «Дубовая роща».

Как сообщили в администрации Чебоксар, названная федеральная программа действует в столице Чувашии с 2017 года. За это время на благоустройство общественных пространств направлено почти 415 млн рублей, в результате чего обрели новый облик сквер имени К.В. Иванова, территория у Дома мод и у ТЦ «ОВАС», Кадетский сквер, территория у ТЦ «Шупашкар» и Московская набережная, сквер у храма Рождества Христова и «ДОРИСС-парк». Рассчитана программа до 2024 года.

Как и в прошлый раз, «первоочередные» пространства для благоустройства выбирают сами жители города. 13 объектов, которые можно рассматривать для включения в нацпроект «Формирование комфортной городской среды», также были выбраны с учетом мнений жителей городских районов. Голосование за территории на портале «Открытый город» продлится до 25 октября.

Фото og21.ru. Кадетский парк.