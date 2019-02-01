Геннадий Медведев: «Театральное Приволжье» — своевременный и правильный проект

Председатель Союза театральных деятелей Чувашской Республики Геннадий Медведев:

В России 2019 год объявлен Годом театра. Для ценителей искусства это решение подарило множество значимых событий. В Чувашии в этом году укреплена материально-техническая база ряда театральных учреждений. Год ознаменован проведением на территории республики крупномасштабных мероприятий: Международного балетного фестиваля, Международного фестиваля театров кукол «Карусель сказок» и других.

Символично включение Чувашии в фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье». Это новый проект полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Региональный этап проекта среди школьников проводился в рамках республиканского проекта «Творческая школа». Было представлено 35 театральных постановок, в которых были задействованы более 640 человек. Студенческие театральные коллективы Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Волжского филиала МАДИ, Чувашского государственного института культуры и искусств представили 6 постановок, в которых участвовали 55 человек.

Члены жюри отмечают, что представленные работы хорошего творческого уровня. В итоге среди школьников победителем признана студия сценического искусства МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары со спектаклем «Наброски судьбы». Среди студентов лучшим стал межвузовский студенческий театр Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней». Видеоверсии постановок коллективов размещены на сайте фестиваля «Театральное Приволжье». В эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии в скором времени продемонстрируют видеоверсии победителей всех 14 регионов округа. Финал состоится в ноябре, в ходе которого планируется определить победителей фестиваля в прямом эфире с помощью смс-голосования. Среди школьных и студенческих постановок будут определены победители по трем номинациям: «лучшая режиссерская работа», «лучший актер», «лучшая актриса».

«Театральное Приволжье» — своевременный и правильный проект. Пока проводился региональный этап, мы увидели увлеченных и влюбленных в мир театра школьников и студентов, которые играют уже почти как настоящие профессионалы. Проект позволил познакомиться с творчеством соседей, это тоже очень ценный опыт для всех участников, а для нас возможность оценить уровень школьных и студенческих театральных коллективов округа. Ждем финал фестиваля, уверен, что признание придет к талантливейшим коллективам.

Справочно: В фестивале «Театральное Приволжье» участие принимают студенческие и школьные творческие коллективы. В ПФО действует 1049 школьных и 138 студенческих театров. Всего в округе насчитывается 1844 профессиональных и любительских театральных коллектива. Лучшие спектакли регионов будут показаны по региональным телевизионным каналам, а также уже доступны для просмотра и оценки на сайте фестиваля в Интернете. Окружной этап состоится в ноябре, в декабре лучшие спектакли, лучшие режиссеры, актеры и актрисы будут награждены в финале фестиваля.

Аппарат главного федерального инспектора по Чувашской Республике