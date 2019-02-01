В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии открылась специализированная учебная аудитория Россельхозбанка

В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии состоялось торжественное открытие специализированной учебной аудитории Россельхозбанка.

В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Марина Загребаева, заместитель управляющего Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Юрий Голубых, ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев, директор регионального филиала Россельхозбанка Ирина Письменская.

«Учебный банк» на базе ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА можно рассматривать как одну из новых форм организации образовательного процесса в учебном заведении, соответствующую требованиям современных образовательных технологий и необходимую для развития профессиональных компетенций учащихся», – отметил ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев. Аудитория позволяет в ходе практических занятий имитировать работу коммерческого банка, оснащена компьютерами, кассовым узлом и рабочими местами операционных сотрудников. Занятия в ней будут вести сотрудники Россельхозбанка.

Обращаясь к студентам экономического факультета сельхозакадемии Ирина Письменская пожелала им отличной учебы: «Благодаря «учебному банку» у вас есть все условия для освоения необходимых в будущем навыков. Мы гордимся давним сотрудничеством с Чувашской ГСХА и искренне признательны ее руководству за совместную реализацию проекта». Также она призвала учащихся академии участвовать в конкурсе на соискание именных стипендий Россельхозбанка. «Желаю вам в ходе учебы получить от сотрудников банка как можно больший багаж знаний, с тем, чтобы занять лидирующие позиции среди выпускников учебных заведений России», – отметила руководитель филиала.

«Реализацией этого проекта Россельхозбанк и Чувашская государственная сельскохозяйственная академия вносят лепту в программу комплексного развития сельских территорий, обеспечение села востребованными, высококвалифицированными специалистами, – отметила заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Марина Загребаева. – Мы надеемся, что благодаря новой учебной аудитории агропромышленный комплекс республики сможет получить поколение экономистов, которые еще со студенческой скамьи освоят современные технологии и методы работы».

Далее стороны в формате круглого стола обсудили тему необходимых профессиональных компетенций финансиста. Учащиеся экономического факультета смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся успешного освоения изучаемой ими специальности.