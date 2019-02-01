Подрастают Добрыни Никитичи

В Новочебоксарске родился Добрыня Никитич. Таким именем нарекли сына молодые родители Никита и Екатерина Александровы, сообщают в администрации города.

Добрыня стал вторым ребенком в семье. По словам родителей, мальчика назвали в честь былинного героя. Свой выбор они объяснили тем, что имя удачно сочетается с отчеством — Никитич. Новорожденный Добрыня Никитич стал вторым маленьким новочебоксарцем с таким необычным славянским именем, рассказывают в городском отделе ЗАГС. В Новочебоксарске подрастает еще один тезка древнерусского богатыря — ему уже четыре года.