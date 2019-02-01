Будет зимой светло и тепло

Качественный ремонт — основа надежности электроснабжения потребителей За сентябрем, если он даже аномально теплый, как нынче, придет октябрь — и осень, а затем и зима обязательно вступят в свои права. Об этом энергетикам напоминать нет необходимости — до наступления холодов, когда обеспечение надежности энергоснабжения потребителей приобретает особое значение, филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Чувашэнерго» намерен завершить основные работы по ремонту электросетевого оборудования на своих объектах.

Добросовестно и основательно

Еще в августе специально созданная комиссия провела предварительную проверку готовности производственных отделений филиала к работе в ОЗП. Строгой оценке подвергли все грани деятельности от плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования до соблюдения требований промышленной безопасности.

За, скажем так, внутренним экзаменом последует еще и внешний: специальная комиссия в составе представителей исполнительного аппарата энергокомпании, органов технического надзора, МЧС оценит качество ремонтных работ, результатом чего должно стать получение «Чувашэнерго» паспорта готовности к зиме — документа, подтверждающего, что распределительный электросетевой комплекс региона и персонал «Чувашэнерго» в период максимума нагрузок не подведут.

В том, что решение комиссии будет положительным, чувашские энергетики не сомневаются. Уверенность обусловлена и объемом предусмотренной на этот год обширной программы ремонтов, необходимых для устойчивого функционирования электрооборудования в напряженный период. Они еще продолжаются, но основная их часть уже выполнена.

— В ходе нынешней ремонтной кампании проведен ремонт на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжения протяженностью 2,7 тыс. км, — рассказывает заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации филиала Сергей Клементьев. — В частности, заменены более 3 тыс. опор линий электропередачи, около 140 км электрических проводов. Отремонтировали также 597 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, провели капитальный ремонт 34 подстанций 110/35/6-10 кВ.

Замена более 6,5 тыс. изоляторов, около 25 км грозотроса, установка более 1,5 тыс. штук птицезащитных устройств на ЛЭП, расчистка трасс линий электропередачи от деревьев и кустарников на площади более 600 га и т.д. детальное перечисление всего заняло бы немалую площадь газеты. За этими цифрами — огромная работа, от которой во многом зависит комфорт жителей республики в холодное время года.

ПС и ВЛ не подведут

Благодаря усилиям сотрудников филиала, подрядных организаций все работы выполнены качественно и в срок — как, к примеру, на подстанции 110/35/10 кВ «Батырево», где в июле завершен комплексный ремонт. ПС обеспечивает электроэнергией около 16,5 тыс. жителей 29 населенных пунктов. Также в числе потребителей множество социально значимых объектов Батыревского района: больница, очистное сооружение, школа, инкубаторно-птицеводческая станция. Теперь за введенную в эксплуатацию в далеком 1975 году подстанцию переживать не стоит еще послужит.

А вот подстанции «Красные Четаи» и «Северная» намного моложе. Но более двух десятков лет для энергооборудования возраст солидный, поэтому эти ПС тоже подверглись комплексному ремонту. На первой отремонтированы силовое оборудование, аппаратура, средства релейной защиты и автоматики, телемеханики связи и т. д. Отныне бесперебойному энергоснабжению запитанным от этой подстанции промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, социальным объектам Красночетайского района ничто не угрожает. То же самое можно сказать и про ПС «Северная», обеспечивающую электроэнергией 5 населенных пунктов Шумерлинского района.

Почти 16 км составила протяженность капитально отремонтированной ВЛ 110 кВ Венец — Канаш-Тяга (Шумерля-1,2) в зоне эксплуатационной ответственности Южного производственного отделения. Эта ВЛ является основным источником электроснабжения для почти 12 тыс. потребителей в 53 населенных пунктах Шумерлинского, Вурнарского и Канашского районов. Длинный список выполненных работ и на ВЛ-110кВ «Тормозная-1,2». Там плановый капитальный ремонт проведен на участке протяженностью 5,8 км, и более 3,6 тыс. жителей 21 населенного пункта Канаш- ского района могут быть уверены, что зимой с электричеством у них все будет в порядке.

В инвестициях — сила!

Не ремонтом единым — «Чу- вашэнерго» продолжает работы по реализации своей инвестиционной программы. Приоритетные ее объекты — ПС 110/10 кВ «Кугеси» и ПС 110/35/10 кВ «Катраси», снабжающие электроэнергией населенные пункты и предприятия Чебоксарского района. К их масштабной реконструкции приступили в прошлом году. Автор этих строк год назад посещал эти подстанции, и хотя работы еще не завершены, увиденное сегодня впечатляет — изменения налицо.

Радуют глаз новенькие блочномодульные здания оперативного пункта управления и закрытого распределительного устройства с современной начинкой, позволяющей в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения показателей работы оборудования. Все, кстати, местного, чувашского, производства — импортозамещению в сетевой компании уделяют большое внимание.

На смену старому оборудованию пришло новое. В том числе — силовые трансформаторы, баковые элегазовые выключатели и т. д. Оборудование, отработавшее ресурс, и современное — разницу корреспонденту газеты энергетики на примере как раз этих элегазовых выключателей доступно и объяснили. Раньше здесь стояли масляные выключатели — по девять тонн масла в каждом. Являясь изоляционным материалом, которое гасит дугу для отключения больших токов во время коротких замыканий, масло со временем разлагается, его приходится менять. Словом, мороки много. А в элегазовых выключателях функции масла выполняет газ SF6, обладающий уникальной способностью быстрого восстановления после исчезновения дугового разряда. Помимо того, что более компактные, такие выключатели намного надежнее, экономнее и эффективнее, чем масляные.

Для полной реализации проекта реконструкции ПС «Катраси» осталось выполнить замену еще двух масляных выключателей 35 кВ, монтаж противопожарных резервуаров, локально-очистных сооружений, оборудования телемеханики и связи, обновить автодорогу, благоустроить территорию. Чуть меньше работ — на ПС «Кугеси». Реконструкция обеих подстанций должна завершиться до конца 2019 года.

— Реализация этих инвестиционных проектов позволит значительно увеличить межремонтные сроки работы оборудования и запас мощности для последующего подключения новых потребителей, — подытожил поездку Сергей Клементьев. — Работа подстанций станет более экологичной. Также повысится их энергоэффективность, что на порядок снизит затраты на эксплуатацию объектов.