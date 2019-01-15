Были друзьями и в спорте, и в жизни

Кубок — за верность спортивным традициям

Третьим по счету обладателем специального приза эстафеты «Советской Чувашии» — Кубка Саши — в этом году стал председатель Совета ветеранов спорта Чувашии Василий Шоркин. Награду памяти спортивного журналиста «СЧ» Александра Егорова известному в республике общественнику вручили прямо на традиционной газетной «летучке».

«Балагур, добряк, умеющий ободрять спортсменов как никто другой, искренне радоваться их победам», — таким вспоминает Александра Егорова Василий Сергеевич. Они были хорошими друзьями: Василий Шоркин часто захаживал в рабочий кабинет журналиста в редакции, а Саша бывал у него в гостях. «Помню, с каким неподдельным интересом он рассматривал фотографии из моего домашнего архива времен комсомольской юности. Я удивлялся его эрудированности и любознательности», — рассказывает ветеран спорта.

Одной из последних Сашиных публикаций, вышедшей на страницах «СЧ» буквально за пару месяцев до его ухода, Василий Шоркин дорожит особо. В короткой, в несколько строк, заметке Александр рассказал читателям о «Матче четырех» в Казани, ежегодных соревнованиях сборных команд ветеранов легкой атлетики России, Москвы, Санкт- Петербурга и Республики Татарстан, в которых Василий Шоркин участвовал в качестве спринтера.

На нынешней эстафете «СЧ» любитель здорового образа жизни не просто пробежался сам, но и позвал за собой на дорожки «Олимпийского» несколько десятков ветеранов спорта — на старт вышли сразу десять команд со всей Чувашии! А благодаря активной жизненной позиции атлетов в возрасте на эстафете-81 появилась отдельная категория соревнующихся — «для тех, кому за 60». Бодрости, с которой бежали 400-метровку седовласые спортсмены, молодежь могла только позавидовать — особенно когда на дорожке появился 78-летний Николай Алексеевич Алексеев из Мариинского Посада. К следующей эстафете «СЧ», уверены ветераны спорта, пожилых участников станет еще больше, а организаторам, возможно, придется подумать над появлением новой возрастной группы — «70+». «Не сомневаюсь, желающих принять участие среди «старших» будет много», — убежден обладатель специального приза Василий Шоркин.

Фото Максима Васильева. Команда Союза пенсионеров Новочебоксарска, капитаном которой стал Василий Шоркин, завоевала на эстафете «СЧ» «золото».

Ветераны — табл