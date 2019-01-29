Автобус приедет пораньше

Жителям Сосновки поменяли расписание.

На портале «Открытый город» завершилось голосование по корректировке расписания маршрута № 204, что курсирует от Привокзальной автостанции Чебоксар до Сосновки и обратно. По его результатам расписание движения по этому маршруту будет изменено.

Опрос проводился по инициативе жителей заволжских поселков, чей рабочий день в Чебоксарах начинается в раннее время, с 7 часов утра. Поэтому они предложили перенести первый рейс с 6.15 на 5.45. В ходе онлайн-голосования в поддержку этой инициативы высказалось 902 пользователя портала «Открытый город» из 943 участников голосования, то есть 95,86%. «Против» были 39 участников голосования, это всего лишь 4,14% от общего числа голосовавших. По сообщению городской администрации, изменение в действующее расписание будет внесено уже в начале октября.