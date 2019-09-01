Гранты за хорошую работу

Вчера на заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Михаила Игнатьева был одобрен проект постановления о распределении грантов между муниципалитетами за достижение лучших результатов в работе местного самоуправления по итогам 2018 года.

Среди городских округов лучшей оказалась столица Чувашии (Чебоксарам достанется грант в размере 2 млн 202 тыс. рублей), среди муниципальных районов — Яльчикский (1 млн 578 тыс. рублей) и Вурнарский (1 млн 220 тыс. рублей). На заседании Кабинета министров также были внесены изменения в постановление о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.